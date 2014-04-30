港报财经评论：不获市场信任，中资估值受压--经济日报4月30日

不获市场信任，中资估值受压 /林瑞芬

港股结算，昨收报22,453，升321点；大市成交额611亿港元。大市全靠中资电讯股抛升，但科网及濠赌股续为提款机，个别股也急插，冷风依旧吹。国企又将完结首季业绩公布期，虽见当中也有佳绩股，但股价反应一般，显示市场对中资股的信心。对中资股，市场人士大多是纠结两大不信任，一是对中国经济前景的不信任，近年来一个个危机预言出现，如房地产泡沫爆破危机论、信托泡沫爆破危机论。

由于对宏观经济的不信任，自然衍生到对企业利润前景的不信任，盈利有较高的增长，其股份估值也是与盈利有较低增长甚至倒退的股份差不多。微观平保 今年首季纯利增长达46.2%至108.09亿人民币，现价预测PE只11倍（按ETNet综合预测）。同样，广汽集团 首季纯利按年增长77.6%至8.49亿人民币，现价预测PE只9.6倍。相反，中石化 及中石油 ，首季纯利分别按年下跌15%及4.9%，预测PE也是8倍及10倍，与盈利显现高增长的平保及广汽相若。相信待经济乌云散，估值才有高低之分，投资者只能耐性等待。

简评平保首季业绩，首季平保每股帐面值按季增长6%，纯利增长，一来是保险资金投资组合净投资收益率保持稳定；二来平安银行实现净利润50.54亿人民币，增长40.8%，为集团贡献利润29.23亿人民币，增长58.9%。再加上强劲的保费增长按年增长27%，公司似乎得益于跟着市场加速在本季度期间的医疗保险。平保在网上发展领先于同业，首季基本面算有交代，但股价近月表现一般，先受沪港通公布，A股价低于H股，怕股价趋同价，拖跌H股；三来，部分原因是市场对中国的金融业不良贷款恶化势忧虑，又担心平保推动的银行/或信托业务，在盈收及资产负债表的风险上暴露过大。

然而，市场尚有看好者，如摩根大通认为其进一步加强市场定位于保障型市场，新业务的价值仍然有大增长空间潜力，因应首季佳绩，更上调其2014及2015年度的盈利预测，分别调升6%及8%，每股盈利分别至4.93人民币及5.67人民币，按年计14年增长共38.5%，15年增长共15%。只是市场重估需时，起码要对中国的信贷风险疑虑有所减，A股呈现小牛气，才能实现高增长股高估值的现象。内涵值预估，摩通估平保今年度为57人民币；而瑞信估50人民币。见附图，近日失守60人民币密集支持位无疑势虚，50至55人民币为中期支持区关键，望能守。

美银美林：国指下见9,609 /余少文

期指结算日，国企指数先跌后升，但中国无视经济增长下行压力而维持现有财政和货币政策，美银美林下调国指今年目标至9,609点。中国内地股市昨日收市前走高，上证综合指数亦守2,000点，国企指数获刺激而午后逆转，全日升112点或1.2%，收报9,882点，成交额回升至122亿港元，半数主板H股录得升幅，金融股为昨日反弹火车头；而红筹指数升84点或2%，收报4,168点，成交额63亿港元，电讯股为领涨板块。随着5月市况来临，市场开始一片看淡之声，或是昨日反弹的原因之一。不过，大市一浪低于一浪，市场经验是“Sell in May”，尽管昨日反弹，投资者不宜逆势而行，当然不反对持货量偏低的投资者待大跌时小注吸纳。因为当众人对市场悲观时、往往是牛市诞生时，尤其大家都知道一个信息，是“沪港直通车”有机会下半年出台，对于两地股市有刺激作用，如大市持续下跌，届时更能凸显两地股市的吸引力。

其实，大市偏软，中国内地经济没有起色是其中一个原因，一直憧憬中国出手刺激经济，可惜推出的政策和措施都只属微刺激。而中国政治局上周召开会议，重申当前经济发展外部环境仍然存在较大不确定性，经济增长下行压力依然存在，一些困难不容低估，潜在风险需求高度关注；并强调财政政策和货币政策都要坚持现有政策基调。尽管不认为中国会宽松流动性，但仍有不少人有这憧憬，而政治局上述讲话反映短期不会有任何重大刺激经济措施。美银美林报告认为会令部分投资者失望，同时会令目前严峻的市场情况持续下去，以及增加未来几个季度的市场抛售风险，故该行下调国指和上证今年目标价约7%，新目标价分别为9,609点和2,069点。

当然，人民银行昨日在正回购操作上确实手松，因为只有500亿人民币及期限28天，以28天正回购计算是两周以来最少，如以单日正回购计算则是1个月来最少。再加上昨日到期的正回购金额为1,010亿人民币，即昨日变相释出510亿人民币流动性，或是A股反弹原因。