港报财经评论：从股冷债热看后市--信报4月30日

从股冷债热看后市 /习广思

近日新旧经济股份形势再见逆转，脆弱的动力股成为沽货套现对象。早前提及美国相关对冲基金回报受损，其连带效应尚有涟漪，如果科网股热潮冷却，相关基金出现赎回情况的话，将再触发相关动力股被抛售。纳指走势疲弱，尤其是纳指生物科技、互联网等指数表现。新经济股大回吐后，下半年能否继续带领大市？抑或旧经济股估值便宜，估值回复至合理水平后，有机会成为今年的股市领袖？有“金手指”之称的谢清海说，科网等新经济股主导股市近2年，基于新经济股估值已达高峰，近期旧经济股抬头且成为领袖，这不是短暂现象，而是一个持续的趋势。旧经济股能否成为股市领袖，一切还看国企改革如何演变。投资者不妨留意惠理 持股的转变，旗下基金至3月底仍持有金沙 及新濠博亚 这些濠赌股。

中国内地A股在长假期后稍为回稳，港股昨天期指结算，恒指早段走势偏稳，靠中移动 等电讯股支撑大局，午后蓝筹见挟仓式反弹。恒指昨天收报22,453点，上升321点；大市成交额611亿港元。旧经济股虽然反弹，但中移动季绩之差确实令人失望，旧经济股短期反弹，或者是轮流当挟指数的棋子而已。另一方面，市场继续憧憬国企改革，中石油 走势偏弱，或多或少反映了市场的期望。中资旧经济股反弹令人怀疑，动力股回吐令人心怯。科网、濠赌股续弱，市场对坏消息十分敏感，但对好消息却没有太大反应。继濠赌股后，小心中国内地近期的“净网行动”将打击中资科技股，新浪、搜狐拖累美国中概股，负面情绪会否蔓延至香港？至于智能手机股、乳业股、医药股等均大幅下跌，调整压力不轻。

另外，港交所 昨天突然召开记者会，恒指尾段急升，难道是春江鸭所为？记者会以介绍“沪港通”具体细节为主，未有重大消息。尽管“沪港通”热情冷却，但相关题材在未来几个月或继续发酵，目前大家正摸索着各种投资炒作的可行性。由欧美股市以至中港股市自4月开始吹淡风，第二季市况不明朗，大部分投资者对5月的沽货压力心存警惕。然而，资金流窜未有完全静下来，对比股市的疲弱，企债市场却在第二季炽热起来。

美元兑日圆挑战102.92 /苏子

昨晚美国入市前夕，美元兑日圆已见突破上周二的102.72日圆高位阻力；至于昨天亚洲市所造的低位则刚好在近日一直发挥强大阻力的20天平均线阻力以上。昨天美元兑日圆在守稳20天平均线阻力后才成功突破上周二的高位阻力，故技术上看有利昨晚进一步走高并挑战更为关键的100天平均线阻力。

不过，若然昨晚美元兑日圆乏力挑战100天平均线阻力，到收市时更已返回20天平均线附近及使到日线图呈现近似射击之星的不利形态的话，那便要提防汇价在应升不升下，稍后会顺利下破上周五的101.93日圆低位，并进一步下试本月10日的101.30日圆低位。反之，若昨晚美元兑日圆可以有力挑战100天平均线阻力，宜留意汇价届时有否足够动力一举突破此阻力及迅即考验日线一目均衡图云雾区的103.05日圆顶部阻力。若美元兑日圆只是略为触及100天平均线阻力便已掉头回软，欠缺动力继续走高的话，反而可视为候高建立美元兑日圆短仓的机会。至于止蚀位则可设在上述云雾区顶部阻力以上，目标看汇价再度下试本月10日的101.30日圆低位支持。

目前市场情绪仍以看好美元兑日圆的大方向为主，而大部分散户投资者也是以建立长仓为主；因此，小心美元兑日圆在挑战100天平均线阻力失败并在下跌至本月10日的101.30日圆低位时，届时顺利跌破此低位支持以触发此支持以下的止蚀沽盘的可能性甚高。欧罗兑美元自上周二下试至日线一目均衡图云雾区的顶部支持线附近后便成功止跌回稳，随后汇价的低位便一直沿着上述正在上升中的顶部支持线逐步走高。欧罗兑美元因德国公布的4月份CPI指数月率初值下降0.2％，远较上次的上升0.3％及市场预期的下降0.1％差所影响，而自1.385美元附近急挫至1.3810美元水平，由于此低位已略为跌破上述的顶部支持线；因此，如昨晚欧罗兑美元可以明显在此支持线以下收市，则短期内已无望以单边市形式突破今年的1.3967美元高位及挑战1.40美元心理关口；反之，若成功失而复得，那便不宜看淡欧罗兑美元了，并要提防稍后有机会创今年新高。