台湾金融:外资4月净汇入近50亿美元，台电公司债交易稳定--金管会主委

路透台北4月30日 - 台湾金管会主委曾铭宗周三称，累计至4月28日止外资净汇入1,861.71亿美元。而路透依据金管会至3月底为止统计外资累计净汇入1,812.83亿美元计算，外资4月至28日为止的净汇入为48.88亿美元。

曾铭宗并在立法院接受质询时表示，虽受核四争议影响，不过台电公司债目前的交易情形稳定。

“台电是国营事业，是整个政府在支撑。”他说。

台湾证券交易所周二资料显示，外资及陆资在台股卖超14.38亿台币，结束自3月21日以来连续买超26个交易日；上交易日修正后为买超44.27亿台币。 (完)