台湾金融:外资4月净汇入近50亿美元，台电公司债交易稳定--金管会主委

全球金市：金价下滑，因美元和美国公债收益率上涨
路透纽约/伦敦4月19日 - 金价周三下滑1%，因美元和股市上涨，但朝鲜紧张局势及法国和英国即将举行大选，支撑了对黄金这一避险资产的需求。
路透台北4月30日 - 台湾金管会主委曾铭宗周三称，累计至4月28日止外资净汇入1,861.71亿美元。而路透依据金管会至3月底为止统计外资累计净汇入1,812.83亿美元计算，外资4月至28日为止的净汇入为48.88亿美元。
曾铭宗并在立法院接受质询时表示，虽受核四争议影响，不过台电公司债目前的交易情形稳定。
“台电是国营事业，是整个政府在支撑。”他说。
台湾证券交易所周二资料显示，外资及陆资在台股卖超14.38亿台币，结束自3月21日以来连续买超26个交易日；上交易日修正后为买超44.27亿台币。 (完)
(采访 詹静宜; 撰写 董永年; 审校 林高丽)
路透纽约/伦敦4月19日 - 金价周三下滑1%，因美元和股市上涨，但朝鲜紧张局势及法国和英国即将举行大选，支撑了对黄金这一避险资产的需求。
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路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。