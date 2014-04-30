更新版 1-台湾数据：首季经济成长率创五季高位，分析师料全年有望上修至3%附近

* 首季经济成长率3.04%符合预期

* 全年有望上修至3%左右--分析师 (新增官员和分析师评论)

路透台北4月30日 - 台湾主计总处周三公布今年首季经济成长率为年增3.04%，因民间消费成长超越预期，此符合市场预期，也创五季以来高位。分析师认为，今年台湾GDP成长率有望上修至3%附近。

主计总处黄伟杰科长表示，今年首季企业获利回升，增加发放年终奖金，而股市市值也较去年同期增3.8兆(万亿)台币，零售销售以及餐饮成长显着。

“加发年终奖金的所得增加、和股市上涨的财富效果，让大家消费增加，”黄伟杰说。

主计总处公布，首季的民间消费成长2.94%，较2月预估的2.84%为高；但在包括政府以及民间投资的资本形成则不如预期。首季的资本形成年跌0.3%，远不如预期的成长3.59%。而主计总处2月间公布2014年GDP预估为2.82%。

元大投顾分析师王诚宏说，“全年经济成长率上修至3%的机率存在。”

只不过，他也说，年底有选举变数，此外，两岸服贸协议的拖延、核四停建等事件，对经济中长期发展将造成影响，实质冲击有待观察。

尽管台湾第一季出口恐不如预期，但主计总处主计长石素梅此前表示，由于看好民间消费，预计今年经济成长率有望上修至3%左右。

根据路透此前访查15家金融机构，分析师认为第一季台湾经济成长率料为3.0%，较去年第四季的2.95%稍高，且是五季以来的高位，2012年第四季为3.85%。

国际投行--星展银行先前出具报告指出，年初以来虽然美国及中国的数据不如预期，但中国更可能因实体经济放缓而损及台湾的出口，目前预估台湾今年GDP成长3.3%，央行年底升息半码(0.125个百分点)。

韩国央行公布，第一季GDP初值较上年同期成长3.9%，主因出口和建筑投资的引领。路透调查的预估中值为成长3.8%，2013年第四季GDP为增长3.7%。

新加坡政府先前公布的1-3月GDP初估值显示，新加坡第一季经济同比成长5.1%，第四季则为成长5.5%。且由于3月新加坡工业生产意外强劲，预料将使首季经济成长上修。

路透4月中旬调查显示，未来一年全球经济有望稳定增长，但中国重新平衡经济结构的努力一旦令经济快速放缓，可能会损及这一进程。 (完)

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