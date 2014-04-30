中国个股：宝钢称融资矿风险未给优质钢企带来收贷压力，短期不会并购

路透上海4月30日 - 中国最大钢铁企业之一的宝钢股份 高层周三表示，利用进口铁矿融资的矿石贸易商目前确实面临着风险，不过银行并未因此对优质钢企收紧贷款。另外，短期内公司不会考虑通过并购扩大产能。

公司董事长何文波在网上业绩会上表示，“目前因融资钢、融资矿的风险，银行对这两个行业适度收贷，对满足环保要求、产品有需求、且附加值高的钢铁企业没有感到明显的收贷压力。”

他表示，事物总存在两面性，对钢铁制造商来说，如果融资矿的风险释放能够促进铁矿石价格回归理性，未尝不是一件好事。

公司总经理戴志浩补充称，从中期来看，随着供求关系的进一步改变，铁矿石价格会降到每吨100美元左右。

目前进口铁矿石价格.IO62-CNI=SI报价为108.3美元。今年来，进口铁矿石价格已下跌两成。

对于国内钢铁业的重组方向，何文波表示，今年国内不会出现大的行业整合重组，基于公司的既定战略，宝钢股份没有在国内开展行业整合的计划。

今年一季度人民币意外贬值令宝钢产生汇兑损失。公司财务总监朱可炳指出，汇率一直是公司关注的问题，公司融资始终综合考量利率和汇率两个因素，选择综合融资成本最低的方式，并以可取得的最低人民币融资成本作为风险管理边界，对持有的美元融资实施风险管理。

“在人民币对美元双向波动区间加大的背景下，低成本多币种融资将面临更大的挑战，公司将通过本外币融资切换、套期保值交易等手段在汇兑损益、利息支出和套期保值损益中力争寻求一个较优的平衡，有效控制财务费用的波动。”他说。

何文波还指出，随着改革红利的逐步释放和城镇化规划的逐渐落实，特别是为保证稳定运行的一系列微刺激政策，预计下半年，中国经济应还在政府设定的合理区间运行，钢铁产销也将保持适度的增长。宝钢维持原先的预测，预计2014年中国粗钢产量8.09亿吨，增长3.8%；粗钢表观消费量7.52亿吨，增长3.3%。

他预计，二季度钢铁产销较一季度均应有所增长。预计上半年粗钢产量41,000万吨左右，表观消费量38,800万吨左右。