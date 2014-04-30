中国公开市场：5月开始有央票到期，与正回购合计将投放资金5,630亿元

路透上海4月30日 - 中国央行公开市场央票到期空窗已久，不过从5月起开始，这种局面将被打破。据路透统计，截至目前，5月公开市场将共有5,630亿元人民币资金到期，向市场投放流动性，其中央票400亿元，正回购5,230亿元。

本周银行间市场资金面趋紧，央行公开市场正回购随即减力，并转为净投放以稳定月末及五一小长假前的资金面；目前经济运行虽处偏弱运行格局，但宏观政策依旧以微刺激为主要方向，货币政策在此基本框架下也暂难有大动余地，稳中略偏松仍是主基调。

市场人士指出，尽管近期出台了定向降准的举措，但总规模偏小，未来一段时间货币政策微调还将倚重公开市场，抚平货币市场利率的波动、将资金面维持在合适水位仍是其主要目标。

以下为2014年5月公开市场各周的到期资金情况(单位:亿元人民币):

时间 央票到期量 正回购到期量 逆回购到期量 单周到期资金流量

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5/1-5/4 -- 400 -- +400

5/5-5/9 -- 600 -- +600

5/10-5/16 400 1,880 -- +2,280

5/17-5/23 -- 1,850 -- +1,850

5/24-5/31 -- 500 -- +500

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合计 400 5,230 -- +5,630

注:1.考虑到资金实际到账时间因素，每周央票和回购到期量统计时间段为上周六至本周五，5月第一周因"五一"假期因素，统计时间段为5月1日(周四)-5月4日(周日)。