中国公开市场：5月开始有央票到期，与正回购合计将投放资金5,630亿元

纽约期市：纽约可可期货跌至九年半低点，阿拉比卡咖啡期货下挫
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
路透上海4月30日 - 中国央行公开市场央票到期空窗已久，不过从5月起开始，这种局面将被打破。据路透统计，截至目前，5月公开市场将共有5,630亿元人民币资金到期，向市场投放流动性，其中央票400亿元，正回购5,230亿元。
本周银行间市场资金面趋紧，央行公开市场正回购随即减力，并转为净投放以稳定月末及五一小长假前的资金面；目前经济运行虽处偏弱运行格局，但宏观政策依旧以微刺激为主要方向，货币政策在此基本框架下也暂难有大动余地，稳中略偏松仍是主基调。
市场人士指出，尽管近期出台了定向降准的举措，但总规模偏小，未来一段时间货币政策微调还将倚重公开市场，抚平货币市场利率的波动、将资金面维持在合适水位仍是其主要目标。
以下为2014年5月公开市场各周的到期资金情况(单位:亿元人民币):
时间 央票到期量 正回购到期量 逆回购到期量 单周到期资金流量
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5/1-5/4 -- 400 -- +400
5/5-5/9 -- 600 -- +600
5/10-5/16 400 1,880 -- +2,280
5/17-5/23 -- 1,850 -- +1,850
5/24-5/31 -- 500 -- +500
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合计 400 5,230 -- +5,630
注:1.考虑到资金实际到账时间因素，每周央票和回购到期量统计时间段为上周六至本周五，5月第一周因"五一"假期因素，统计时间段为5月1日(周四)-5月4日(周日)。
2.正回购到期表明资金投放，逆回购到期则表明资金回笼。(完) (整理 李宏薇；审校 丁淑琴)
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
路透4月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 229 9 237 1 * 5月 228.5 103 231 16 * 6月 213 196 216.2 48 * 7月 208.5 363 211.7 68 * 8月 205.6 1,242 208 189 * 9月 203 7,425 205 1,178 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译