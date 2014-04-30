全球经济：第一季美国消费者信心回升至金融危机前水准--尼尔森调查

美国消费者信心触及100，较前季升6点，其中44%的受访者表示他们将额外现金放入储蓄账户，高于前季的39%。

“美国复苏获得动能，因美国就业数据好转，股市和房价都在攀升，”尼尔森旗下The Cambridge Group的首席经济分析师Venkatesh Bala称。“尽管感到困在衰退中的美国人数比例仍居高位(63%)，但较第四季大幅好转是鼓舞人心的迹象。”

他认为，美国消费者信心仍会持续升高，但这要取决于就业和楼市的继续好转以及良好的经济政策。

Venkatesh 称，“利率意外上调、汽油价格或重大地缘政治事件影响等为潜在风险。当前这类风险看来不大，因此可以预期未来几个季度消费者信心会缓慢而明显的改善。”

尽管欧元区经济体信心仍疲软，但一些市场中的信心却在大幅改善，法国和希腊的信心都比去年第四季跳升8点，葡萄牙也增长7点。

受政治危机及与俄罗斯紧张局势的影响，乌克兰第一季消费者信心大幅降低。

乌克兰消费者信心的降幅在受调查的60个市场中最大，降低7点至56。埃及的消费者信心升幅最大，升高11点至87。