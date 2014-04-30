全球经济：第一季美国消费者信心回升至金融危机前水准--尼尔森调查

纽约期市：纽约可可期货跌至九年半低点，阿拉比卡咖啡期货下挫
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
美国消费者信心触及100，较前季升6点，其中44%的受访者表示他们将额外现金放入储蓄账户，高于前季的39%。
“美国复苏获得动能，因美国就业数据好转，股市和房价都在攀升，”尼尔森旗下The Cambridge Group的首席经济分析师Venkatesh Bala称。“尽管感到困在衰退中的美国人数比例仍居高位(63%)，但较第四季大幅好转是鼓舞人心的迹象。”
他认为，美国消费者信心仍会持续升高，但这要取决于就业和楼市的继续好转以及良好的经济政策。
Venkatesh 称，“利率意外上调、汽油价格或重大地缘政治事件影响等为潜在风险。当前这类风险看来不大，因此可以预期未来几个季度消费者信心会缓慢而明显的改善。”
尽管欧元区经济体信心仍疲软，但一些市场中的信心却在大幅改善，法国和希腊的信心都比去年第四季跳升8点，葡萄牙也增长7点。
受政治危机及与俄罗斯紧张局势的影响，乌克兰第一季消费者信心大幅降低。
乌克兰消费者信心的降幅在受调查的60个市场中最大，降低7点至56。埃及的消费者信心升幅最大，升高11点至87。
本次尼尔森调查涉及60个市场的3万多名在线消费者。(完) (编译 戴素萍/石冠兰 审校 王冠中)
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
路透4月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 229 9 237 1 * 5月 228.5 103 231 16 * 6月 213 196 216.2 48 * 7月 208.5 363 211.7 68 * 8月 205.6 1,242 208 189 * 9月 203 7,425 205 1,178 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译