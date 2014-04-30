中国债市：尝试做市运作数年后迎制度规范，央行发文征询意见--消息

路透上海4月30日 - 多位消息人士周三透露，中国人民银行金融市场司日前就“银行间债市尝试做市业务规程”，向部分中外资银行以及券商征询意见，这表明央行着手对尝试做市进行制度规范。

业内人士指出，不少机构的尝试做市已实际运作数年，但一直没有明确的监管规则，此次制定的规程将对该业务的监管落实到纸面，明确了尝试做市相关要求以及转为正式做市商的有关条件。

尝试做市业务规程指出，尝试做市机构开展业务应符合以下规范性要求：每日进行尝试做市的券种只数不少于六只，可对政府债券、政府类开发机构债券和非政府信用债券全面报价，也可以选择一类或两类进行重点报价；开盘后30分钟内进行双边报价，且全天持续时间不低于四小时；以合理价格及时回复做市债券报价请求。

“尝试做市早就开始了啊，我们做了4、5年了。尝试做市就是非正式做市商，可以做市，但是没有考核要求。这个是建立尝试做市的办法，之前没有。”华东一银行交易员说。

央行此次征询意见的对象包括部分股份制银行、城商行、外资银行以及券商等。

路透联系央行有关人士，其对上述消息不予置评。

尝试做市是指，尝试做市机构通过全国银行间同业拆借中心(简称交易中心)交易系统连续报出做市债券买卖双边报价，以及根据其他银行间债市参与者的报价请求合理报价，并按其报价与其他市场参与者达成交易的行为。

一外资银行交易员称，“我们一直都是尝试做市，现在单笔3,000(万元)的在系统里能看见，不到3,000(万元)的只有做市商的看到了，尝试只能看到五笔最优，做市商好像能看到所有价格。”

他并谈到，之前只对做市商有监管考核要求，而此次针对尝试做市出台新规，可能是对这块业务也要加强监管了。

尝试做市机构连续半年以上持续、稳定开展尝试做市的，若向央行申请成为做市商，全国银行间同业拆借中心可根据尝试做市机构情况向央行提供相关推荐材料。

而交易中心对机构尝试做市行为进行监测管理，如存在违规行为，可取消尝试做市权限，包括：故意操纵市场，扭曲市场价格水平；与其他机构合谋达成虚假尝试做市成交；明示、暗示其他市场成员不要点击其尝试做市报价或不要向其发送报价请求等。