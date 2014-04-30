韩国汇市：韩元兑美元早盘下滑，外汇当局疑似入市干预

纽约期市：纽约可可期货跌至九年半低点，阿拉比卡咖啡期货下挫
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
路透首尔4月30日 - 韩国韩元兑美元 周三早盘下滑，因石油公司有大量美元需求，交易商称怀疑外汇当局入市干预以遏制韩元升势。
0225GMT，韩元兑美元 报1,031.4，较周二国内收盘价1,030.6下跌0.1%。
本月以来韩元升高3.2%，有望录得2013年9月以来最佳单月表现。
韩国金融市场5月1日逢劳动节休市，5月2日恢复交易。
0225GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,031.4 1,030.6
日圆/韩元 10.0683/762 10.0315
韩国公债期货 * 105.79 105.78
韩国综合股价指数 1,968.36 1,964.77
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* 为三年期公债近月期约报价。
(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 石冠兰 审校 白云)
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
路透4月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 229 9 237 1 * 5月 228.5 103 231 16 * 6月 213 196 216.2 48 * 7月 208.5 363 211.7 68 * 8月 205.6 1,242 208 189 * 9月 203 7,425 205 1,178 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译