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亚洲 | 2014年 4月 30日 星期三 10:53 BJT

韩国汇市：韩元兑美元早盘下滑，外汇当局疑似入市干预

路透首尔4月30日 - 韩国韩元兑美元 周三早盘下滑，因石油公司有大量美元需求，交易商称怀疑外汇当局入市干预以遏制韩元升势。

0225GMT，韩元兑美元 报1,031.4，较周二国内收盘价1,030.6下跌0.1%。

本月以来韩元升高3.2%，有望录得2013年9月以来最佳单月表现。

韩国金融市场5月1日逢劳动节休市，5月2日恢复交易。

0225GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,031.4 1,030.6

日圆/韩元 10.0683/762 10.0315

韩国公债期货 * 105.79 105.78

韩国综合股价指数 1,968.36 1,964.77

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)

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