版本:
中国
货币新闻 | 2014年 4月 30日 星期三 17:29 BJT

香港数据：3月M-3货币供应按年增加7.1%--金管局

路透香港4月30日 - 香港金融管理局（HKMA）周三公布3月份货币供应数据，其中M-3货币供应按年增加7.1%。

具体变幅如下（单位为%）:

3/2014 2/2014 3/2013

港元 M-3（按年） +7.1 +8.6 +9.2

港元 M-2（按年） +7.1 +8.6 +9.2

港元 M-1（按年） +7.3 +20.6 +17.6

港元 M-1（按年）* +7.4 +5.8 +17.7

有形贸易贷款额（按年计 +28.8 +26.2 +10.7

其他本地贷款额（按年计） +15.6 +17.8 +7.4

港元 M-3（按月） -2.1 +3.2 -0.7

港元 M-2（按月） -2.1 +3.2 -0.7

港元 M-1（按月） -11.7 +14.9 -0.8

港元 M-1（按月）* +1.9 +2.2 +0.3

注：* 经季节性因素调整。（完）

浏览香港金管局刊登于网页的声明：(here) (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐