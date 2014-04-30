香港数据：3月M-3货币供应按年增加7.1%--金管局

纽约期市：纽约可可期货跌至九年半低点，阿拉比卡咖啡期货下挫
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
路透香港4月30日 - 香港金融管理局（HKMA）周三公布3月份货币供应数据，其中M-3货币供应按年增加7.1%。
具体变幅如下（单位为%）:
3/2014 2/2014 3/2013
港元 M-3（按年） +7.1 +8.6 +9.2
港元 M-2（按年） +7.1 +8.6 +9.2
港元 M-1（按年） +7.3 +20.6 +17.6
港元 M-1（按年）* +7.4 +5.8 +17.7
有形贸易贷款额（按年计 +28.8 +26.2 +10.7
其他本地贷款额（按年计） +15.6 +17.8 +7.4
港元 M-3（按月） -2.1 +3.2 -0.7
港元 M-2（按月） -2.1 +3.2 -0.7
港元 M-1（按月） -11.7 +14.9 -0.8
港元 M-1（按月）* +1.9 +2.2 +0.3
注：* 经季节性因素调整。（完）
浏览香港金管局刊登于网页的声明：(here) (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
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