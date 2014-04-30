台湾金融：扩大清查10大TMU银行业务，未来将再惩处三家--金管会主委

全球金市：金价下滑，因美元和美国公债收益率上涨
路透纽约/伦敦4月19日 - 金价周三下滑1%，因美元和股市上涨，但朝鲜紧张局势及法国和英国即将举行大选，支撑了对黄金这一避险资产的需求。
路透台北4月30日 - 台湾金管会周三表示，已扩大清查国内10大TMU(金融商品行销)业务银行，后续将再开罚三家银行。
金管会主委曾铭宗在立法院接受质询时做出上述表示。但他并未进一步说明细节。
金管会周一针对金检银行TMU业务做出惩处，裁定永丰金控 旗下银行暂停新承作TRF(Target Redemption Forward；目标可赎回远期合约商品交易)一年，但不包括既有客户的停损交易。一位金管会相关业务官员坦称“目前银行业TRF主要业务就是以人民币居多。” (完) (记者 詹静宜; 撰写 高洁如; 审校 杨淑祯)
路透纽约/伦敦4月19日 - 金价周三下滑1%，因美元和股市上涨，但朝鲜紧张局势及法国和英国即将举行大选，支撑了对黄金这一避险资产的需求。
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路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。