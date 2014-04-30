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货币新闻 | 2014年 4月 30日 星期三 11:30 BJT

台湾金融：扩大清查10大TMU银行业务，未来将再惩处三家--金管会主委

路透台北4月30日 - 台湾金管会周三表示，已扩大清查国内10大TMU(金融商品行销)业务银行，后续将再开罚三家银行。

金管会主委曾铭宗在立法院接受质询时做出上述表示。但他并未进一步说明细节。

金管会周一针对金检银行TMU业务做出惩处，裁定永丰金控 旗下银行暂停新承作TRF(Target Redemption Forward；目标可赎回远期合约商品交易)一年，但不包括既有客户的停损交易。一位金管会相关业务官员坦称“目前银行业TRF主要业务就是以人民币居多。” (完) (记者 詹静宜; 撰写 高洁如; 审校 杨淑祯)
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