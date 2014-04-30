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亚洲 | 2014年 4月 30日 星期三 17:38 BJT

香港数据：3月底止外汇基金总资产减至30,042亿港元--金管局

路透香港4月30日 - 香港金融管理局（HKMA）周三公布，截至今年3月底止外汇基金总资产为30,042 亿港元，较2月底减少127亿港元。

其中，外币资产减少10亿港元，港元资产跌117亿港元。

金管局表示，外币资产减少，主要因外币投资的估值亏损及赎回负债证明书引致外币资产减少，但有关减幅因来自外币资产的利息及股息收入而被部分抵销。港元资产减少，主要因香港股票投资的估值亏损及政府提取财政储备。

外汇基金主要用以支持港元。香港自1983年起实行港元与美元挂钩的联系汇率制度。（完）

参看相关细节，请点选网址(here) (记者 梁慧仪；审校 林高丽)
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