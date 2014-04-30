香港已公布经济指标--2014/4/30

纽约期市：纽约可可期货跌至九年半低点，阿拉比卡咖啡期货下挫
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按年 % 2014年2月 零售销售值 -2.3 +14.4 +22.7 2014年2月 零售销售量 -2.3 +16.7 +21.9 2014年3月 综合消费物价指数(CPI) +3.9 +3.9 +3.6 2014年3月 甲类消费物价指数(CPI +4.3 +4.2 +4.0 A) 2013年第四季 本地生产总值(GDP) +3.0 +2.8 +2.9 -------------------------------------------------------------------------------------------- 14年1月-3月% 13年12-14年2月% 13年1-3月% 失业率 3.1 3.1 3.5 -------------------------------------------------------------------------------------------- （以下以10亿港元为单 当月 前月 上年同期 位） 2014年3月 贸易赤字／盈余 -50.37 -53.67 -49.15 注: *为已经更新 ^经修订数据。（完） （路透中文新闻部：+852-2843 6318；传真 852-2539 6546；chinese.newsdesk@thomsonreuters.com） ***如欲提取相关资料，请在下列代码上按左鼠键两次*** 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大....... 日本......... 欧洲............... 台湾......... 中国.......... 已公布经济指标一览 美国............... 日本......... 欧洲............... 韩国......... 中国................. 香港......... 澳洲.............. 台湾.........
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
路透4月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 229 9 237 1 * 5月 228.5 103 231 16 * 6月 213 196 216.2 48 * 7月 208.5 363 211.7 68 * 8月 205.6 1,242 208 189 * 9月 203 7,425 205 1,178 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译