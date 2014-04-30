路透基点：海通国际证券15亿港元融资案获超额认贷，可能提高规模

纽约期市：纽约可可期货跌至九年半低点，阿拉比卡咖啡期货下挫
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
路透香港4月29日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，海通国际证券集团的15亿港元（1.94亿美元）三年期再融资案获得超额认贷，贷款规模可能提高。
此前报导，中银香港和汇丰担任牵头行兼簿记行。
这笔无担保贷款以40:60的比例分为A和B两部分。A档是子弹式定期贷款，B档是循环信贷。资金将用于为2011年6月签署的13.8亿港元三年期贷款提供再融资。
在一般银团组建阶段，银行受邀以三个层次参贷：
承诺2.5亿港元或以上的银行，担任牵头行，综合收益210个基点，前端费60个基点；
承诺1.5-2.4亿港元的银行，担任主办行，综合收益205个基点，前端费45个基点；
承诺8,000万到1.4亿港元的银行，担任安排行，综合收益200个基点，前端费30个基点。
与此同时，亦邀请少数银行承诺至少3亿港元，担任牵头行兼簿记行，及更高的前端费。
该贷款利率较Hibor加码190个基点。
循环信贷部分的动用比例若达50%以上，有50个基点的承诺费；若低于50%，则承诺费为65个基点。
银行回复截止日期为5月2日。（完）
(编译 高琦 审校 蔡美珍)
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
路透4月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 229 9 237 1 * 5月 228.5 103 231 16 * 6月 213 196 216.2 48 * 7月 208.5 363 211.7 68 * 8月 205.6 1,242 208 189 * 9月 203 7,425 205 1,178 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译