路透基点：海通国际证券15亿港元融资案获超额认贷，可能提高规模

路透香港4月29日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，海通国际证券集团的15亿港元（1.94亿美元）三年期再融资案获得超额认贷，贷款规模可能提高。

此前报导，中银香港和汇丰担任牵头行兼簿记行。

这笔无担保贷款以40:60的比例分为A和B两部分。A档是子弹式定期贷款，B档是循环信贷。资金将用于为2011年6月签署的13.8亿港元三年期贷款提供再融资。

在一般银团组建阶段，银行受邀以三个层次参贷：

承诺2.5亿港元或以上的银行，担任牵头行，综合收益210个基点，前端费60个基点；

承诺1.5-2.4亿港元的银行，担任主办行，综合收益205个基点，前端费45个基点；

承诺8,000万到1.4亿港元的银行，担任安排行，综合收益200个基点，前端费30个基点。

与此同时，亦邀请少数银行承诺至少3亿港元，担任牵头行兼簿记行，及更高的前端费。

该贷款利率较Hibor加码190个基点。

循环信贷部分的动用比例若达50%以上，有50个基点的承诺费；若低于50%，则承诺费为65个基点。

银行回复截止日期为5月2日。（完）