美国政经：参院金融委员会延迟表决，两房改革法案过关前景黯淡

路透华盛顿4月29日 - 美国参议院金融委员会周二延迟一项法案表决，这项法案是用于逐步关闭两家国有房贷证券机构--房利美(Fannie Mae) 及房贷美(Freddie Mac) ，因此这项法案最后过关的机会愈发渺茫。

为了这项法案能够送至参议院全院表决，委员会的政党领袖需要获得多数支持，委员会延期表决的决定，反映出这项任务的艰钜程度。

“为了集结更大的合作势力，仍将进行重要讨论，”金融委员会主席Tim Johnson指出。

参院金融委员会的22名成员中，民主党和共和党各有六名议员支持这个法案，但两党领袖希望获得更多支持票，以便向参议院多数党领袖里德施压，将这项法案提交参议院全院。

“国会在抵押贷款金融立法一事上逃避愈久，这两家公司继续存活的机率愈大，”投行Keefe, Bruyette & Woods Inc资深副总裁Brian Gardner指出。“这项辩论愈来愈可能会持续到2017年。”

根据这项法案，房利美及房贷美将由另外一个机构取代，为房屋贷款提供政府担保，但必须等到房利美及房贷美的民股消化掉庞大损失后，才会进行。

虽然这项法案几乎不可能在今年生效，但如果能够获得参议院金融委员会的强力支持，将有利于未来的协商。