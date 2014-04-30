英国金融：英国央行将进行压力测试，试探银行在房价暴跌下展现的韧性

* 英国将在欧盟发布后，于年底前公布压力测试结果

* 英国过关门槛依据完全执行巴塞尔III规定

* 通过测试不必然意味者毋需增加更多资本

路透伦敦4月29日 - 英国央行周二表示，英国放款业者必须展现其具备充足的资本，足以抵御房价大跌近35%及利率窜升至4%的情境。

英国审慎监管局(PRA)表示，英国八大银行及房贷机构将需接受压力测；其中部份行库尚需参加欧盟周二所宣布的压力测试。

欧盟10月发布测试结果之后，英国亦将于年底前公布压力测试的结果。

在这场英国的年度测试当中，若遭遇房价暴跌及利率上扬的打击，各家银行需展现其核心资本与风险加权资产相比的核心资本充足率至少达到4.5%。

“在压力测试当中，若一家企业的资本充足率预计将低于一级核心资本充足率4.5%的话，则PRA很有可能要求其采取行动强化资本部位，”英国央行在声明中指出。

即使测试结果等于或高于4.5%，仍有可能被要求提高资本水位。

欧盟监管当局--欧洲银行业管理局(EBA)设定通过标准为5.5%，但英国央行表示，英国所设定的门槛是依据完全实施更严苛的全球银行资本规则，即巴塞尔协议III。而EBA通过门监则是根据部份实施巴塞尔规定而订定。

在英国央行发布压力测试细节过后，受测银行股价普遍进一步上扬。

英国央行指出，压力测试所假设的情境为，在三年期间内，利率跳升至近4%，失业率则攀升至12%；而英镑则在测试的第一年大贬近三分之一。

在未来几个月内，巴克莱(Barclays) 、汇丰 、莱斯银行集团 及苏格兰皇家银行 除接受英国的压力测试以外，并将接受欧盟对124大银行所进行的测试。

而英国合作银行(Co-operative Bank)、Nationwide、西班牙桑坦德银行英国分行，以及渣打银行 均仅接受英国实施的压力测试。(完) (编译 龚芳; 审校 李婷仪)