台湾债市：RP利率持平，月底资金仍宽松

路透台北4月30日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周三持平。虽是月底最后一天，不过普遍没有资金偏紧的感受，数家券商指出，今日投信并未明显赎回。

交易员表示，时序进入5月后，虽有缴税的紧缩因素影响，不过在5月中旬前，市场资金还是会维持现行的宽松状态，RP利率有机会续向区间下缘靠拢。

“月底不像月底，还有银行与投信来要券。〞一位证券商交易员说。

另一大型票券商交易员则指出，依据过往经验，缴税旺季对市场资金影响的程度不大。“大家都会先准备。〞

证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.55%，同上日区间；30天内公司债RP利率主要交投在0.63-0.65%，亦持稳上日区间。

票券商10天内公债附买回利率成交在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.50-0.56%，极短天期公司债利率则在0.46-0.48%，大致同于上日。