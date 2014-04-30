《外汇专栏》作空澳元兑新西兰元“卖点”十足

(本文作者为路透外汇市场分析师,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neal Kimberley；编译 艾茂林

路透伦敦4月29日 - 若澳元兑新西兰元 能回到最近六周高点1.0900上方，那么交易商或许能看到抛售澳元兑新西兰元的价值所在。

澳元兑新西兰元本月三次触及1.0910水准，然后回落，最终周四在1.0754筑底。

技术面支撑位还是在1.0716，这里是日线图上一目均衡云区当前的底部。

除了技术图型显示1.0910为该货币对在4月的三重顶外，还有更多支持卖出澳元兑新西兰元的理由。

澳洲指标利率为2.5%，而新西兰上周将指标利率调高至3.0%。这样一来，作空澳元兑新西兰元的交易商就获得了小幅正利差。

从宏观层面讲也是如此。就澳新两国对中国经济的依赖来看，目前情况对新西兰前景更有利。

中国银监会正在开展进口铁矿石贸易融资情况的快速调研。如果一旦开始打击铁矿石融资，导致中国港口积压的1亿多吨铁矿石库存迅速释出，那么价格大跌料一触即发。

若果真如此，作为中国进口铁矿石的主要来源国，澳洲将成为输家。

相比之下，新西兰周二公布3月录得贸易顺差9.2亿新西兰元(7.8545亿美元)，为三年来最大规模。

这背后的推动力量是出口创纪录，尤其是乳制品出口创纪录，特别是对中国的奶粉出口。

中国对新西兰乳制品的需求料维持旺盛，而中国独生子女政策松绑，更是助涨了这种需求。

因此，如果澳元兑新西兰元真的重返1.0910，涨势可能又将转瞬即逝。(完)