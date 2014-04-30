《路透晚报》--4月30日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国税制：6月1日起电信业实施营改增，实行差异化税率--财政部

中国财政部周三公布，从2014年6月1日起，将电信业纳入营改增试点范围，实行差异化税率，基础电信服务和增值电信服务分别适用11%和6%的税率，为境外单位提供电信业服务免征增值税。

--中国金融：信用违约风险加大，金融体系内生性问题增多--银监会

中国银监会周二召开一季度经济金融形势分析会指出，中国部分企业运行困难加剧、资金链趋紧，信用违约风险加大，金融体系内生性问题也在增多，银行业金融机构需要重点加强不良贷款、融资平台、房地产、非标债权业务、流动性和市场风险等方面的风险管理。

--路透调查：中国4月官方制造业PMI料续升至50.5，微刺激助经济企稳

路透综合12位分析机构预估中值显示，中国4月官方制造业采购经理人指数(PMI)预计微升至50.5，为连续第二个月小幅回升，预示经济在微刺激措施下呈现出止跌企稳迹象。

--中国金融：今年首季地区社会融资规模5.3万亿元--央行

中国人民银行周二公布2014年一季度地区社会融资规模数据显示，被统计的31个省市社会融资总额为5.32万亿元人民币。其中，江苏、山东及广东省融资额分别为5,739亿元、4,839亿元及4,789亿元列融资额的前三位。

--中国经济：今年经济预计增长约7.4%，建议下调增速区间下限--社科院

中国证券报周三援引中国社会科学院报告预计，今年中国经济增速在7.4%左右，较上年稳中略降。社科院并建议今年的经济增长宏观调控合理区间下限从2013年的7.5%下移至7.0%左右。

--中国房地产：今年房产交易热度将延续，总量料持平或略超去年--社科院

尽管今年一季度中国房地产市场成交明显下滑，但社科院最新研究预计，经历一段时间的市场酝酿和政策观望后，2014年房产市场交易热度仍将延续，全年房产交易总量仍可能与上年持平或略有增长，价格也将有小幅上涨。

--台湾数据：首季经济成长率创五季高位，分析师料全年有望上修至3%附近

台湾主计总处周三公布今年首季经济成长率为年增3.04%，因民间消费成长超越预期，此符合市场预期，也创五季以来高位。分析师认为，今年台湾GDP成长率有望上修至3%附近。

--台湾金融：扩大清查10大TMU银行业务，未来将再惩处三家--金管会主委

台湾金管会周三表示，已扩大清查国内10大TMU(金融商品行销)业务银行，后续将再开罚三家银行。金管会主委曾铭宗在立法院接受质询时做出上述表示。但他并未进一步说明细节。

【固定收益】

--中国债市：尝试做市运作数年后迎制度规范，央行发文征询意见--消息

多位消息人士周三透露，中国人民银行金融市场司日前就“银行间债市尝试做市业务规程”，向部分中外资银行以及券商征询意见，这表明央行着手对尝试做市进行制度规范。业内人士指出，不少机构的尝试做市已实际运作数年，但一直没有明确的监管规则，此次制定的规程将对该业务的监管落实到纸面，明确了尝试做市相关要求以及转为正式做市商的有关条件。

--中国货币市场：月末回购利率稳中有降，宽松态势有望延续至节后

五一小长假前最后一个交易日，中国银行间市场流动性进一步显宽，隔夜和七天期回购加权利率周三稳中有降，14天期品种则大挫近80个基点(bp)，与七天期点差缩至不足10个bp。交易员称，现在看来已平稳度过月末，若央行公开市场仍存呵护之意，这种相对宽松态势有望延续至节后。

--中国债市动态：宽资金助益金融债延续暖势，市场情绪短期暂偏乐观

中国银行间市场周三早盘金融债收益率继续小幅走低。市场人士表示，现券延续上日偏暖势头，金融债买盘更甚；考虑到月末等因素对流动性干扰逐步消退，短期内资金收紧概率降低，且经济基本面是否止跌企稳仍有待宏观数据进一步佐证，部分机构短期情绪较为乐观。

--中国个股：华锐风电公司债将暂停上市，称会确保足额付息和回购

中国华锐风电科技周三公告称，因连续两年净利润为负值，公司股票将被实施退市风险警示；公司债券今日起停牌，暂停上市或已成定局。但中国证券报同日引述华锐风电总裁刘征奇表示，公司有信心到年底前实现扭亏为盈，将回笼资金优先用于确保偿还债券的利息。

【外汇】

--中国汇市：人民币微幅收贬，盘中创逾18个月新低后贬幅缩窄

人民币贬值再下台阶。人民币兑美元即期周三收贬至6.2593元，盘中创下逾18个月盘中新低，年内贬值幅度一度扩至约3.5%。尾盘时，节前平仓需求引发美元多头止损，使贬幅收窄。

--投行观点：台湾打击人民币衍生品或造成美元回补需求--摩根士丹利

摩根士丹利最新报告认为，台湾金管会惩处永丰金控旗下永丰银行禁卖一年TRF(目标可赎回远期合约)一案，其附带的“拟具与客户协商和解方案”，有机会造成市场对美元的买回需求，因而看多美元/离岸人民币(USD/CNH)。

--离岸人民币：KfW银行两年债以1.375%定价，为首支法兰克福债

首支法兰克福挂牌的人民币债券周二晚间公布发售结果，德国政府持有的开发银行KfW两年期债券最终以1.375%定价，与指导利率相同，共发行10亿人民币。在中德两国积极建立清算机制之际，此支高等级债券为法兰克福离岸业务开先河。

【金融/证券】

--中国股市：沪综指连两日小幅收升，成交清淡后市仍不乐观

中国股市沪综指周三连续第二日小幅收升，本周则受IPO重启预期影响连三周下跌。今日大盘以震荡整理为主，五一小长假前交易较为清淡。分析师表示，市场短期面临方向性选择，后市如无政策利好刺激将继续下跌。

--路透调查：中国基金经理未来三个月股票建议配比大降，创17个月新低

路透最新月度调查显示，中国基金经理对未来三个月股票的持仓建议配比明显下降，创下17个月来新低。中国宏观经济减速令人犹豫不定，而近期A股新股扩容担忧更是令流动性预期吃紧，不少基金经理暂时降低股票持仓，静待各种利空因素更加明朗一些。

--中港证券：沪港通交易规则征求意见，厘清额度计算等细节

中国上海证交所微博周二公布沪港通交易规则的征求意见稿，对于市场关心的沪港通交易细节及相关额度计算等细节进行厘清，例如沪股通和港股通均禁止融资融券、”裸卖空“、暗盘交易等。港交所同日称，沪港通以封闭式交易，人民币境外换汇全程回流，并实现风险全面监控，不会向对方市场传递风险。而交易以本地原则为本，主场规则优先。

--中国保险：保险机构投资资产需按风险进行五级分类--保监会

中国保监会周二表示，将按照风险程度对保险机构投资资产划分为不同级别，评估保险机构资产质量。征求意见稿指出，新方法将保险机构投资资产分为正常、关注、次级、可疑和损失五类，后三类合称为不良资产。

--《分析》中国融资矿套上“紧箍咒”，倒逼产能过剩行业风险升级

中国银监会对融资矿展开调研的一纸公文，让融资矿由此套上“紧箍咒”，当前周期性行业正经历结构调整的大阵痛，此举无疑将倒逼资金链本已紧绷的钢铁、能源化工等产能过剩行业的风险进一步升级。

--中国个股：浦发银行拟发行优先股募资至多300亿元，强制转股条款明确

继广汇能源后，中国首个银行股发行优先股的案例出现。中国上海浦东发展银行股份有限公司周二稍晚公告称，拟发行不超过3亿优先股，募集资金总额不超过300亿元人民币。另外，浦发银行还对优先股强制转股条款进行了说明。

--中国证券：上市公司去年净利同比增逾一成，稳增长措施显效果--报载

据上海证券报周三报导，去年三季度中国一系列稳增长措施的“刺激”，让A股上市公司去年整体业绩较2012年明显改善，全年增幅一成以上；且剔除金融板块和“两桶油”后的净利润增幅依然能保持上述水平，较2012年（剔除后）下滑近一成有了明显改观。

--中港个股：工行首季净利同比升6.63%，拟购土耳其Tekstilbank控权

以资产计全球最大的银行--中国工商银行周二公布，今年首季净利按年增长6.63%，基本符合市场预期。此外，工行并宣布已签署协议拟，向GSD Holding收购土耳其银行TEKSTILBANK的75.5%股权，代价约3.16亿美元，交易并将触发工行向TEKSTILBANK提出强制收购要约。

--香港新股：万洲国际推迟香港IPO计划，因市场需求乏力