路透调查：日本基金经理4月调低全球股票配比，偏好欧元区债券

全球金市：金价下滑，因美元和美国公债收益率上涨
路透纽约/伦敦4月19日 - 金价周三下滑1%，因美元和股市上涨，但朝鲜紧张局势及法国和英国即将举行大选，支撑了对黄金这一避险资产的需求。
"我们削减了日股的比重，目前没有诱因买进。不过因股息收益较高的优势，我们增持了欧股。此外我们亦有选择的买进一些新兴市场股票，比如买进此前抛压严重但基本面的良好的股票。"该资产经理人补充道。
自美国市场转向欧洲在债市更为突出。
基金经理人将欧元区债券的持有比重增至24.7%，重返欧债危机爆发前2011年的水准。
美债的持有比重调降至23.5%，为五个月来最低，上月为29.1%。
“我们希望减码美债，并加码欧债，因后者实质收益率更高，”该欧洲资产管理公司的经理人说道。
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(编译 李春喜/艾茂林/李爽/孙茉莉; 审校 高琦/徐文焰/张荻)
路透纽约/伦敦4月19日 - 金价周三下滑1%，因美元和股市上涨，但朝鲜紧张局势及法国和英国即将举行大选，支撑了对黄金这一避险资产的需求。
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路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。