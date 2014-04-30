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货币新闻 | 2014年 4月 30日 星期三 11:47 BJT

路透调查：日本基金经理4月调低全球股票配比，偏好欧元区债券

"我们削减了日股的比重，目前没有诱因买进。不过因股息收益较高的优势，我们增持了欧股。此外我们亦有选择的买进一些新兴市场股票，比如买进此前抛压严重但基本面的良好的股票。"该资产经理人补充道。

自美国市场转向欧洲在债市更为突出。

基金经理人将欧元区债券的持有比重增至24.7%，重返欧债危机爆发前2011年的水准。

美债的持有比重调降至23.5%，为五个月来最低，上月为29.1%。

“我们希望减码美债，并加码欧债，因后者实质收益率更高，”该欧洲资产管理公司的经理人说道。

欲浏览此次调查的表格，请双击 (完)

(编译 李春喜/艾茂林/李爽/孙茉莉; 审校 高琦/徐文焰/张荻)
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