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亚洲 | 2014年 4月 30日 星期三 11:51 BJT

路透基点：云南云天化筹办10亿元人民币境内贷款--TRLPC

路透香港4月30日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，云南云天化及两家关系企业正在筹办一笔10亿元人民币(1.6亿美元)两年期境内定期贷款。

星展银行担任牵头行兼簿记行(MLAB)，这笔贷款可能设有可延长一年及延长费40个基点的选择。

这项贷款预计分为三部分：A部分3亿元人民币，由云南云天化借入；B部分5亿元人民币，由云南磷化集团借入；C部分2亿元人民币，由云南盐化股份有限公司借入。

目前协商价格为中国人民银行基准利率的97%。

承诺费用为30个基点。贷款分四期每半年不等额偿还：2%(1)，3%(2)，10%(3)及85%(4)。

预计周日展开银团筹组。预定5月中在云南昆明进行实地查察。(完)
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