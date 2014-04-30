路透基点：云南云天化筹办10亿元人民币境内贷款--TRLPC

纽约期市：纽约可可期货跌至九年半低点，阿拉比卡咖啡期货下挫
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
路透香港4月30日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，云南云天化及两家关系企业正在筹办一笔10亿元人民币(1.6亿美元)两年期境内定期贷款。
星展银行担任牵头行兼簿记行(MLAB)，这笔贷款可能设有可延长一年及延长费40个基点的选择。
这项贷款预计分为三部分：A部分3亿元人民币，由云南云天化借入；B部分5亿元人民币，由云南磷化集团借入；C部分2亿元人民币，由云南盐化股份有限公司借入。
目前协商价格为中国人民银行基准利率的97%。
承诺费用为30个基点。贷款分四期每半年不等额偿还：2%(1)，3%(2)，10%(3)及85%(4)。
预计周日展开银团筹组。预定5月中在云南昆明进行实地查察。(完)
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
路透4月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 229 9 237 1 * 5月 228.5 103 231 16 * 6月 213 196 216.2 48 * 7月 208.5 363 211.7 68 * 8月 205.6 1,242 208 189 * 9月 203 7,425 205 1,178 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译