《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的(4月28日-30日)当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元即期 本周累计收低0.09%，一度逼近6.27元关口。五一小长假 前交投清淡，使日内波幅更为明显，从供求看人民币贬值预期有所加深。由于近期油盘购汇 较为频繁，也有部分美元多头建仓押注油盘出现，但周三油盘未现身引发多头平仓止损，使 人民币贬幅有所收窄。短期需关注中间价走势和市场供求变化情况。 公开市场操作: --中国银行间市场本周资金面趋紧，央行公开市场正回购随即减力，并转为净投放以稳定 月末及五一小长假前的资金面；目前经济运行虽处偏弱运行格局，但宏观政策依旧以微刺激 为主要方向，货币政策在此基本框架下也暂难有大动余地，稳中略偏松仍是主基调。 市场人士指出，尽管近期出台了定向降准的举措，但总规模偏小，未来一段时间货币政 策微调还将倚重公开市场，抚平货币市场利率的波动、将资金面维持在合适水位仍是其主要 目标。 债市: --中国银行间债市当周走势向好，受央行公开市场净投放提振，资金价格稳中有降，现券 一二级行情均偏暖，二级市场上中长期金融债领涨，收益率曲线趋于平坦化，机构对后续资 金多持乐观预期，有望带动现券收益率继续稳步下行。 票据: --中国票据市场转贴价格本周变化不大，因部分银行扩充贷款压力支撑买需，抵销价格月 末惯性上涨动能。目前信贷规模对票据业务的束缚较弱，而资金的主导地位较强。若流动性 宽松局面能够延续，节后转贴利率有望稳中有降。 股市: --中国股市沪综指本周受IPO重启预期影响连三周下跌，全周累计跌0.50%。本周最后一个 交易日IPO发审会重启，虽然权威人士表示，考虑到多重因素，预计发行节奏或不会像市场 想象得那样快，但市场对此的情绪反映仍表现出偏负面。 市场人士指出，本周市场交易较为清淡除因五一小长假因素外，也显示出市场在面临短 期方向性选择前的犹豫。 期市: --上海期铜当周价格先扬后抑，收盘较上周五小幅下跌0.56%。尽管中国铜供应趋紧情势 仍支撑铜价，但国内现货铜溢价逐步下探，且银监会开展融资矿调研引发信贷紧缩预期上升 ，一定程度打击沪铜价格，主力7月合约 周三收报47,650元，低于上周五的47,920元 。 --上海期金当周震荡上行，交投价格中枢较上周整体上移，当周小幅收涨0.62%。周初乌 克兰紧张局势刺激避险买盘，但随后发布强劲美国房屋销售数据，抵消乌克兰因素，令本周 现货金和期金的涨幅收窄。上海期金主力1406合约 周三收盘微升至每克260.35元 ，上周五收报每克258.75元。(完) (整理 李文科/李然/李宏薇/边竞/丁淑琴; 审校 杨淑祯)