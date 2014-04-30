普京称没必要制裁西方，但可能重估能源关系

(本文由路透中文网编译提供)

路透明斯克4月29日 - 俄罗斯总统普京周二称，没必要对西方实施反制裁，但可能重新考虑参与俄罗斯经济的西方企业，包括能源项目。

“我们十分不愿采取回应措施。我希望情况不会发展到那样的地步。”普京与白俄罗斯和哈萨克斯坦领导人举行会议后对记者说道。

“但如果那样的事情继续发生，我们当然会考虑哪些西方企业参与了俄罗斯经济的关键行业、以及如何参与的，包括能源行业。”

美国周一对与普京关系密切的商业领袖和企业进行了新一轮制裁；欧盟周二将15名俄罗斯人和乌克兰人加入黑名单，实施资产冻结和签证禁令。

“对于第二轮制裁，根本不清楚与何事相关，因为在乌克兰和俄罗斯发生的事情没有与之相关的。”普京说道。

尽管一些西方石油企业近几年因商业环境艰难而撤离俄罗斯，美国企业埃克森美孚 和雪佛龙 以及英国企业BP 仍在俄罗斯开展大量业务。

埃克森美孚周二拒绝对普京的最新评论予以置评。雪佛龙也拒绝评论，但表示正在密切关注地区局势。（完）