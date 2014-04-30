普京称没必要制裁西方，但可能重估能源关系

纽约期市：纽约可可期货跌至九年半低点，阿拉比卡咖啡期货下挫
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
(本文由路透中文网编译提供)
路透明斯克4月29日 - 俄罗斯总统普京周二称，没必要对西方实施反制裁，但可能重新考虑参与俄罗斯经济的西方企业，包括能源项目。
“我们十分不愿采取回应措施。我希望情况不会发展到那样的地步。”普京与白俄罗斯和哈萨克斯坦领导人举行会议后对记者说道。
“但如果那样的事情继续发生，我们当然会考虑哪些西方企业参与了俄罗斯经济的关键行业、以及如何参与的，包括能源行业。”
美国周一对与普京关系密切的商业领袖和企业进行了新一轮制裁；欧盟周二将15名俄罗斯人和乌克兰人加入黑名单，实施资产冻结和签证禁令。
“对于第二轮制裁，根本不清楚与何事相关，因为在乌克兰和俄罗斯发生的事情没有与之相关的。”普京说道。
尽管一些西方石油企业近几年因商业环境艰难而撤离俄罗斯，美国企业埃克森美孚 和雪佛龙 以及英国企业BP 仍在俄罗斯开展大量业务。
埃克森美孚周二拒绝对普京的最新评论予以置评。雪佛龙也拒绝评论，但表示正在密切关注地区局势。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
路透4月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 229 9 237 1 * 5月 228.5 103 231 16 * 6月 213 196 216.2 48 * 7月 208.5 363 211.7 68 * 8月 205.6 1,242 208 189 * 9月 203 7,425 205 1,178 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译