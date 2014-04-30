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亚洲 | 2014年 4月 30日 星期三 16:56 BJT

更新版 2-中国汇市：人民币微幅收贬，盘中创逾18个月新低后贬幅缩窄

* 人民币即期微幅收贬，盘中创逾18个月新低
    * 中间价中止五连升后自两周高位回落
    * 年内贬值幅度一度扩至3.5%
    * 本周累计收低0.09%，本月贬值0.66%
    * 节前平仓需求引发美元多头止损

 (更新收盘报价和评论)
    路透北京4月30日 - 人民币贬值再下台阶。人民币兑美元 即期周三收贬，盘
中创下逾18个月盘中新低，年内贬值幅度一度扩至约3.5%。尾盘时，节前平仓需求引发美元
多头止损，使贬幅收窄。
    
    交易员表示，人民币兑美元中间价今日自两周高位小幅回落24个点子，中止此前五连升
，带动美元看多情绪；但由于部分押注于油盘购汇的美元多头于尾盘平仓，引发多头连锁止
损，使人民币贬幅收窄。
    
    “尾盘大家都是自发卖美元的，都是等着油盘的美元多头。大家天天赌油盘，结果今天
感觉油盘不会来，价格一跌只好止损。”一股份行交易员说，虽然盘末有油盘出现，但量并
不大。
        
    最近每日油盘购汇成为推动人民币走贬的一大动力，部分参与者于日内做多美元以期随
油盘购汇获利。今天日内并未见明显大额购汇，五一小长假节前的平仓需求随即触发多头止
损。
    
    交易员指出，客盘此前对人民币汇率单边升值预期正在发生改变，贬值预期的蔓延比较
明显，但部分银行客盘结购汇的数量明显下降，亦显示客盘对汇市方向判断出现分歧，并表
现谨慎。
    
    人民币兑美元即期收于6.2593元，盘中最低触及6.2676元的逾18个月低点，上日收报6.
2580元。今日人民币兑美元中间价 为6.1580元，上日中间价为6.1556元。日内人
民币汇率相对于中间价的最大贬值幅度扩至1.78%，距离2%的区间下限仅有136个点子。
            
    全球汇市，日圆兑美元周三守住涨幅，日本央行稍早一如预期未出台新的刺激措施，部
分交易商称，月底流动性可能带动了日圆的上涨基调。 
    
    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市
场人民币的主要报价：    
    
   在岸市场人民币兑美元             今日            上日    升贬
    即期成交价格                   6.2593          6.2580  -0.02%
          中间价                   6.1580          6.1556  -0.04%
    成交额                        126亿美元                   
                                                              
  日内相对于中间价最大波幅    -1.78% (上限±2%)     日高    日低
        日内波动幅度(pips)           144           6.2532  6.2676
    2014年来即期升贬值幅度         -3.28%                     
 1年期美元/人民币掉期升水<           670                      
               CNY1Y=CFXS>                                 
                                                              
 离岸人民币市场,北京时间16          今日            上日      
                       :45                                 
     1年期NDF                     6.2595/30        6.248      
             CNH即期              6.2638/48        6.2576     
    
    中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行
续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮
动进行动态管理和调节。（完）

 (发稿 李文科/李然; 审校 张喜良/杨淑祯)
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