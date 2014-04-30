更新版 2-中国汇市：人民币微幅收贬，盘中创逾18个月新低后贬幅缩窄

* 人民币即期微幅收贬，盘中创逾18个月新低 * 中间价中止五连升后自两周高位回落 * 年内贬值幅度一度扩至3.5% * 本周累计收低0.09%，本月贬值0.66% * 节前平仓需求引发美元多头止损 (更新收盘报价和评论) 路透北京4月30日 - 人民币贬值再下台阶。人民币兑美元 即期周三收贬，盘 中创下逾18个月盘中新低，年内贬值幅度一度扩至约3.5%。尾盘时，节前平仓需求引发美元 多头止损，使贬幅收窄。 交易员表示，人民币兑美元中间价今日自两周高位小幅回落24个点子，中止此前五连升 ，带动美元看多情绪；但由于部分押注于油盘购汇的美元多头于尾盘平仓，引发多头连锁止 损，使人民币贬幅收窄。 “尾盘大家都是自发卖美元的，都是等着油盘的美元多头。大家天天赌油盘，结果今天 感觉油盘不会来，价格一跌只好止损。”一股份行交易员说，虽然盘末有油盘出现，但量并 不大。 最近每日油盘购汇成为推动人民币走贬的一大动力，部分参与者于日内做多美元以期随 油盘购汇获利。今天日内并未见明显大额购汇，五一小长假节前的平仓需求随即触发多头止 损。 交易员指出，客盘此前对人民币汇率单边升值预期正在发生改变，贬值预期的蔓延比较 明显，但部分银行客盘结购汇的数量明显下降，亦显示客盘对汇市方向判断出现分歧，并表 现谨慎。 人民币兑美元即期收于6.2593元，盘中最低触及6.2676元的逾18个月低点，上日收报6. 2580元。今日人民币兑美元中间价 为6.1580元，上日中间价为6.1556元。日内人 民币汇率相对于中间价的最大贬值幅度扩至1.78%，距离2%的区间下限仅有136个点子。 全球汇市，日圆兑美元周三守住涨幅，日本央行稍早一如预期未出台新的刺激措施，部 分交易商称，月底流动性可能带动了日圆的上涨基调。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.2593 6.2580 -0.02% 中间价 6.1580 6.1556 -0.04% 成交额 126亿美元 日内相对于中间价最大波幅 -1.78% (上限±2%) 日高 日低 日内波动幅度(pips) 144 6.2532 6.2676 2014年来即期升贬值幅度 -3.28% 1年期美元/人民币掉期升水< 670 CNY1Y=CFXS> 离岸人民币市场,北京时间16 今日 上日 :45 1年期NDF 6.2595/30 6.248 CNH即期 6.2638/48 6.2576 中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行 续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮 动进行动态管理和调节。（完） (发稿 李文科/李然; 审校 张喜良/杨淑祯)