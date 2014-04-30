投行观点：台湾打击人民币衍生品或造成美元回补需求--摩根士丹利

路透台北4月30日 - 摩根士丹利最新报告认为，台湾金管会惩处永丰金控 旗下永丰银行禁卖一年TRF(目标可赎回远期合约)一案，其附带的“拟具与客户协商和解方案”，有机会造成市场对美元的买回需求，因而看多美元/离岸人民币(USD/CNH) 。

报告估计，若永丰银行被迫将所有与客户的合约部位平仓，则必须在现货市场买入约60亿美元，及必须买入约1,400万美元Vega部位的选择权。

报告强调这样的机率(全数平仓)虽然很低，但在金管会做出裁罚后，这样的机率确实提高了。

报告并估计，若此举扩及台湾全部银行，粗估需自离岸人民币现货市场买入约320亿美元，以及7,600万美元Vega部位的选择权。

摩根士丹利估计，整体离岸市场的人民币TRF经杠杆后的余额规模约在1,500亿美元，其中台湾银行业市占约25%。

该报告以TMU(金融商品行销部门)手续费收入估计，台湾银行业中人民币TRF业务规模较大的前几家银行包括永丰银、中国信托银行、台北富邦银行、台新银行及兆丰银行。

人民币贬值再下台阶。人民币兑美元 即期周三盘初即跌破6.26元整数关口，创下逾18个月盘中新低，年内贬值幅度一度扩至约3.5%。