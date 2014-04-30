投行观点：台湾打击人民币衍生品或造成美元回补需求--摩根士丹利

纽约期市：纽约可可期货跌至九年半低点，阿拉比卡咖啡期货下挫
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
路透台北4月30日 - 摩根士丹利最新报告认为，台湾金管会惩处永丰金控 旗下永丰银行禁卖一年TRF(目标可赎回远期合约)一案，其附带的“拟具与客户协商和解方案”，有机会造成市场对美元的买回需求，因而看多美元/离岸人民币(USD/CNH) 。
报告估计，若永丰银行被迫将所有与客户的合约部位平仓，则必须在现货市场买入约60亿美元，及必须买入约1,400万美元Vega部位的选择权。
报告强调这样的机率(全数平仓)虽然很低，但在金管会做出裁罚后，这样的机率确实提高了。
报告并估计，若此举扩及台湾全部银行，粗估需自离岸人民币现货市场买入约320亿美元，以及7,600万美元Vega部位的选择权。
摩根士丹利估计，整体离岸市场的人民币TRF经杠杆后的余额规模约在1,500亿美元，其中台湾银行业市占约25%。
该报告以TMU(金融商品行销部门)手续费收入估计，台湾银行业中人民币TRF业务规模较大的前几家银行包括永丰银、中国信托银行、台北富邦银行、台新银行及兆丰银行。
人民币贬值再下台阶。人民币兑美元 即期周三盘初即跌破6.26元整数关口，创下逾18个月盘中新低，年内贬值幅度一度扩至约3.5%。
继日前惩处永丰银行后，台湾金管会主委曾铭宗今日在立法院表示，已扩大清查台湾10大TMU(金融商品行销)业务银行，后续将再开罚三家银行。 (完) (记者 林妙容; 审校 张喜良)
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
路透4月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 229 9 237 1 * 5月 228.5 103 231 16 * 6月 213 196 216.2 48 * 7月 208.5 363 211.7 68 * 8月 205.6 1,242 208 189 * 9月 203 7,425 205 1,178 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译