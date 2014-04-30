台湾货币市场：月底资金需求升但供给少，短率区间高位稍扬

纽约期市：纽约可可期货跌至九年半低点，阿拉比卡咖啡期货下挫
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
* 月底最后一日利率区间高位稍扬
* 部分票券商较缺
* 投信不见被大量赎回，票、债利率不变
记者 高洁如
路透台北4月30日 - 台湾银行间短率周三区间高位稍扬。由于今日是月底最后一个交易日，不少银行限于内部规定无法拆出，且整体需求扬升，令利率区间高位稍见走扬。
资金调度人士表示，月底的资金供给较少，连先前一向有多余资金的银行也不见踪影，使部分银行只能向特定大型银行拿钱，屈就稍高的利率。今日一周的拆出利率区间高位为0.46%，较上日扬升1基点。
“月底了我们也没有多的钱，钱用的差不多了，积数会收歛到接近目标区，〞一位大型银行交易员表示。
另一家大型银行则说，月底趋紧相当正常，而观察上日的全体银行准备数字也回到大额正数，银行的积数过关应没有问题，因此预估周五的货币市场应可回复到正常的宽松水位。
本地时间1208，
--台币兑美元 升3分，报30.220。
--台湾加权股价指数 跌0.78%，报8,802.97点。
--银行间隔夜拆款加权平均利率 暂报0.384%，上日在0.386%；今日区间暂在0.295-0.390%，上日收在0.295-0.410%；一周拆款利率区间暂在0.380-0.460%，上日在0.38-0.45%。
**短票金额不大**
短票市场方面，一家大型票券商交易员则表示，原本对客户短票的落点避开月底，今天更是连拆款都不必，只有少数的短票交易续做而已，市况相当清淡。
另外一家银行交易员则表示，小型票券商较缺资金，虽拆入利率扬升，但幅度仍小，波动不算太大。
今日银行端30天期自保短票利率区间主要在0.58-0.59%，同上日。部分投信的一个月短票利率主交投则在0.57-0.58%，也同上日。
台湾央行今日存单到期金额3,544.30亿台币，存单发行金额待稍晚公布。
周四台湾金融市场因劳动节休市一日。周五央行存单到期2,875.50亿台币。
拆款中心资料 显示，修正后周二超额准备为567亿台币，累计超额准备为1,281亿台币、加计前期1%的超额准备为2,339亿台币。
**债券RP利率持平**
债券市场附买回(RP)利率则持平。虽是月底最后一天，不过普遍没有资金偏紧的感受，数家券商指出，今日投信并未明显赎回。
交易员表示，时序进入5月后，虽有缴税的紧缩因素影响，不过在5月中旬前，市场资金还是会维持现行的宽松状态，RP利率有机会续向区间下缘靠拢。
“月底不像月底，还有银行与投信来要券。〞一位证券商交易员说。
另一大型票券商交易员则指出，依据过往经验，缴税旺季对市场资金影响的程度不大。“大家都会先准备。〞
证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.55%，同上日区间；30天内公司债RP利率主要交投在0.63-0.65%，亦持稳上日区间。
票券商10天内公债附买回利率成交在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.50-0.56%，极短天期公司债利率则在0.46-0.48%，大致同于上日。
今日有柜买测的可转换公司债5亿台币交割。(完) (集体采写 董永年; 审校 林高丽)
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
路透4月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 229 9 237 1 * 5月 228.5 103 231 16 * 6月 213 196 216.2 48 * 7月 208.5 363 211.7 68 * 8月 205.6 1,242 208 189 * 9月 203 7,425 205 1,178 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译