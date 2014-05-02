专栏节选：「风险」的国际化--今周刊「谷月涵看台湾」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自5月1日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏)

经常在亚洲出差的外国机构投资人，对于台湾企业治理标准均留下深刻印象。他们拜访过的日本、韩国、中国、香港和东南亚等国企业，在很多方面都比不上台湾公司。

首先，台湾整体企业品质虽然不尽然样样都属高标，但企业治理的平均水平还是较高。其次，他们自公司取得的资讯品质较完整，也更诚实和专业。最后，台湾公司配发给股东的自由现金流量，即扣除营运需求和资本支出后的资金，在全球也是数一数二。

台湾企业能有如此卓越的表现，除了台湾人诚实的个性和企业品质外，还有几项要素。关于个性方面，日本公司通常言不及义，韩国公司完全不会提到负面讯息，其他市场公司释放的讯息则多不可靠。

台湾法规规定企业须向股东揭露的讯息，远多于其他市场。除了季报外，台湾公司每月还得公布营收，就我所知，这是全球绝无仅有的规定；有些公司甚至会公布月盈余。台湾政府也透过许多监理机构，密切监督上市公司的逾矩行为。

此外，「两税合一」有效消除股利所得重复课税的现象，这也是全球少有的制度。当公司的盈余支付企业所得税后，剩余的资金部分派发给股东，股东在申报所得税时，得把股利并入综合所得缴纳税金；而台湾投资人缴税时，股利可以剔除企业已缴税的部分，因此鼓励企业配发更多的股利，不但回馈股东，也让资金配置在最有效率的地方。

一九九九年台湾发生本土金融风暴，许多过度投资非核心领域的企业面临破产边缘。自此，台湾企业的管理便大幅改善，营运重心聚焦在核心竞争力和资本管理效率上。

上星期，一家美国股票研究和投资机构指控某家台湾上市公司的财报造假，这与前述状况相左。这家机构在报告上承认对该公司有成见，同时已作空这家公司；也就是说，如果公司股价下跌，他们就能大赚一笔。

这种手法，过去多次出现在海外上市的中国企业身上。当一家公司在海外市场挂牌，的确会增加做假帐的机会，对海外挂牌市场的主管机关来说，公司的财报透明度相对较低。再者，累积了大量的放空部位后，再揭露具偏见的负面报告，对我而言，听起来比较像是内部人交易。问题在于，跨国界的投资基金能够逃过本地的侦查和起诉，等于是在美国犯罪，受害人却在台湾。

国际化是不可逆的趋势，也是我们所追求的目标，但国际化并不是没有风险，甚至有可能损害台湾资本市场好不容易建立起来的声誉。台湾在追求国际化的过程中，必须有所警觉。(完)

注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士，现任花旗环球台股研究部主管。