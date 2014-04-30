澳新汇市：澳元和新西兰元脱离一个月低点，但重大事件前市场仍谨慎

这也是市场几乎排除澳洲央行将进一步降息的原因之一，甚至还认为有可能最早在明年升息。

德国通胀数据低于预期，激起对欧洲将出台更多刺激政策的憧憬，澳元兑欧元之后的反弹走势亦带来扶助。

不过，澳元预计近期将在0.9315美元左右遭遇阻力。主要支撑位在0.9205。

新西兰元兑美元 小幅上涨，报0.8560美元，从昨日触及的近四周低点0.8517美元反弹。

新西兰利率上升，且经济表现强劲，都是吸引新西兰元投资需求的关键因素。

新西兰元近期支撑位在0.8515美元。4月可能录得1.3%的跌幅，但年内迄今上涨逾4%。

新西兰元亦受惠于兑欧元的稳健涨势，在疲软的德国通胀数据公布后，欧元 从五周高位回落到1.6105新西兰元的低点。最新报1.6131新西兰元。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

全球汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 澳元、新西兰元报导

加元报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 拉美货币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价