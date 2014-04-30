澳新汇市：澳元和新西兰元脱离一个月低点，但重大事件前市场仍谨慎

纽约期市：纽约可可期货跌至九年半低点，阿拉比卡咖啡期货下挫
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
这也是市场几乎排除澳洲央行将进一步降息的原因之一，甚至还认为有可能最早在明年升息。
德国通胀数据低于预期，激起对欧洲将出台更多刺激政策的憧憬，澳元兑欧元之后的反弹走势亦带来扶助。
不过，澳元预计近期将在0.9315美元左右遭遇阻力。主要支撑位在0.9205。
新西兰元兑美元 小幅上涨，报0.8560美元，从昨日触及的近四周低点0.8517美元反弹。
新西兰利率上升，且经济表现强劲，都是吸引新西兰元投资需求的关键因素。
新西兰元近期支撑位在0.8515美元。4月可能录得1.3%的跌幅，但年内迄今上涨逾4%。
新西兰元亦受惠于兑欧元的稳健涨势，在疲软的德国通胀数据公布后，欧元 从五周高位回落到1.6105新西兰元的低点。最新报1.6131新西兰元。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 朱晓军/白云; 审校 张荻)
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
路透4月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 229 9 237 1 * 5月 228.5 103 231 16 * 6月 213 196 216.2 48 * 7月 208.5 363 211.7 68 * 8月 205.6 1,242 208 189 * 9月 203 7,425 205 1,178 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译