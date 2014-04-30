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亚洲 | 2014年 4月 30日 星期三 12:30 BJT

中国新债：大唐集团5月4日起将发行50亿元超短融，期限九个月

路透上海4月30日 - 中国大唐集团周三公告称，将于周日(5月4日)-下周一(5月5日)簿记建档发行50亿元人民币超短期融资券，期限九个月(270天)。

因“五一”假期调休原因，本周日调整为工作日。

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

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大唐集团 300 50 9 5/4-5/5簿记 中信银行 AAA 5/6 5/7

工商银行

===============================================================================(完) 参看详情,可点选上海清算所网站 here (发稿 丁淑琴； 审校 林高丽)
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