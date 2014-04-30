《焦点》日本央行维持货币政策不变，市场静候半年度经济展望报告

日本3月受薪者整体现金所得较上年同期增长0.7%，为三个月来首次上升，不过经常性薪资为连续第22个月下滑，说明企业仍然不愿意增加人员固定成本。

日本4月东京地区核心消费者物价指数(CPI)较上年同期上升2.7%，增幅跃升至22年高位，说明企业在将新增税负转嫁给消费者方面取得进展。

剔除掉升税效应，4月东京地区核心CPI同比升幅为1%，大致符合日本央行预期，即通胀率直到年中左右将徘徊于约1-1.5%。

日本央行料基本维持三个月前的预估，即扣除加税影响，截止2015年3月当前财年，核心消费者通胀将触及1.3%，下一财年将加速至1.9%。这反映出央行对经济成长的看法愈发乐观。

消息人士透露，在首次发布的2016财年预估中，日本央行料预计核心消费者通胀将达到或略超过2%，说明其仍相信能在一段持续时间内实现物价目标。