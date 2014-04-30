中国债市动态：宽资金助益金融债延续暖势，市场情绪短期暂偏乐观

纽约期市：纽约可可期货跌至九年半低点，阿拉比卡咖啡期货下挫
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
路透上海4月30日 - 中国银行间市场周三早盘金融债收益率继续小幅走低。市场人士表示，现券延续上日偏暖势头，金融债买盘更甚；考虑到月末等因素对流动性干扰逐步消退，短期内资金收紧概率降低，且经济基本面是否止跌企稳仍有待宏观数据进一步佐证，部分机构短期情绪较为乐观。
“金融债还在下，国开长债有5-6个点了，昨天的情绪还在延续啊，短的也下来点，不过没长债下的多,”上海一银行交易员称，虽然回购利率相对还在高位，但是市场上资金供给还是相当充裕的。
五一小长假前最后一个交易日，银行间市场流动性进一步显宽，隔夜和七天期回购加权利率周三稳中有降，14天期品种则大挫近80个基点(bp)，与七天期点差缩至不足10个bp。
而相比之下，国债成交略为清淡。他认为，主要还是因为前期国债收益率已经下行较多，且当前金融债收益率相对优势比较明显，所以会更受机构青睐。
对于未来市场预期，上海另一银行交易员表示，宏观经济基本面还在下行通道中，但改善程度如何，市场还有待从5月份的宏观数据中寻找信号，”短期内现券收益率上行是没有太大理由的，过了五一长假，资金利率应该还会继续下点，这一波行情应该会持续一阵子吧"。
此外，对于国开行首单柜台债即将面世，上述交易员表示，对市场暂没有什么影响，但个人认为需求并不会太好，现在短期理财的收益都能达到国开债的水平。
"不过比储蓄国债是好点，估计老大爷、老大妈们会去买吧，“他称。
全球资产最大的银行--中国工商银行 周二表示，将于5月6日至8日面向个人和非金融机构客户发行国家开发银行债券，成为首家面向社会大众销售国开债的商业银行。
剩余期限约6.72年的固息国开债最新收益率报价 为5.37%，上日尾盘为5.41%。中金所五年期国债期货主力合约TF1406 早盘收报92.816元，较上日结算价涨0.108元，或0.12%。(完) (发稿 吴芳; 审校 林高丽)
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
路透4月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 229 9 237 1 * 5月 228.5 103 231 16 * 6月 213 196 216.2 48 * 7月 208.5 363 211.7 68 * 8月 205.6 1,242 208 189 * 9月 203 7,425 205 1,178 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译