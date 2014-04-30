香港股市：早盘下滑，投资人将获利了结

纽约期市：纽约可可期货跌至九年半低点，阿拉比卡咖啡期货下挫
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
路透北京4月30日 - 香港股市周三早盘下滑，投资人获利了结，抹去许多股票上日尾盘录得的涨幅。
中午时分，恒生指数 下跌1.2%，报22,195.89点。指数在周二尾盘上涨1%。
恒生国企指数 下滑1.0%。
大盘跌势因权重股腾讯 下挫而加重，该股下跌3.0%，因投资者忧心其线上视讯平台内容遭当局审查，也担心人民币贬值对其影响。
京华山一研究部主管彭伟新表示，这样的趋势将让投资人不愿买进拥有庞大人民币资产的股票，因人民币贬值将损及其估值。
思捷环球(Esprit Holdings) 下跌4.1%，此前该公司公布第三季营收下滑9.9%。(完)
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
路透4月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 229 9 237 1 * 5月 228.5 103 231 16 * 6月 213 196 216.2 48 * 7月 208.5 363 211.7 68 * 8月 205.6 1,242 208 189 * 9月 203 7,425 205 1,178 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译