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亚洲 | 2014年 4月 30日 星期三 13:20 BJT

香港股市：早盘下滑，投资人将获利了结

路透北京4月30日 - 香港股市周三早盘下滑，投资人获利了结，抹去许多股票上日尾盘录得的涨幅。

中午时分，恒生指数 下跌1.2%，报22,195.89点。指数在周二尾盘上涨1%。

恒生国企指数 下滑1.0%。

大盘跌势因权重股腾讯 下挫而加重，该股下跌3.0%，因投资者忧心其线上视讯平台内容遭当局审查，也担心人民币贬值对其影响。

京华山一研究部主管彭伟新表示，这样的趋势将让投资人不愿买进拥有庞大人民币资产的股票，因人民币贬值将损及其估值。

思捷环球(Esprit Holdings) 下跌4.1%，此前该公司公布第三季营收下滑9.9%。(完)
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