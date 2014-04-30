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亚洲 | 2014年 4月 30日 星期三 13:22 BJT

欧洲个股：法国巴黎银行警告称美国制裁相关罚款可能远超过预期

路透巴黎4月30日 - 法国巴黎银行 警告称，该公司遭受美国罚款的金额，可能“远超过”该行去年拨备的11亿美元诉讼成本。该拨备是用来支应可能违反美国对伊朗等国制裁的罚款。

“2014年第一季有关遭美国制裁国家相关美元罚款的讨论，显示出存在高度的不确定性，”法国巴黎银行在声明中称。

“罚款的金额可能远超过(11亿美元)拨备金额。”

巴黎银行周三公布优于预期的第一季净利增幅5.2%，去年完全接收比利时子公司富通银行的效益，协助抵销乌克兰危机曝险以及意大利债务损失相关的资产减记影响。(完) (编译 王冠中; 审校 石冠兰)
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