《焦点》中国国开行柜台债下周登场，相对收益偏低初期难获热捧

* 国开债下周将首度通过工行柜台分销

* 当前相对收益和营销费用偏低，预计初期交易量不大

* 暂难降低发行人的融资成本，及改变债市一二级生态

* 市场预计短期难有大发展，多数机构倾向于相机而动

* 为个人投资者提供更多选择，有助深化债券交易层次

作者 曹巍浩

路透北京4月30日 - 中国国家开发银行 债券下周将首次通过工商银行 柜台分销。市场人士表示，该类债券柜台业务的开启，暂难降低发行人的融资成本；受限于当前偏低的相对收益和营销费用，预计初期交易量不会大，难改变债市一二级生态。

市场预计更多债种柜台分销短期暂难看到大发展的空间，故无论是发行人，还是作为渠道的商行，能够力推的还是少数，多数机构倾向于相机而动。不过柜台债券业务的推出，为个人投资者提供了更多资产选择，也有助于深化债券交易层次。

对于柜台债发展方向的几家发行主体，如国开行、两大政策性银行和铁路总公司，路透联系到了其中三家的相关人士。反馈的情况显示，除业已成行的发行主体外，另外两家均有考虑并研究推出类似业务，其中一家已有跟从事柜台记账式国债业务的商业银行接触。

“债券成本我们肯定是要出的，我们也没指望通过柜台发能省钱，但拓展下融资渠道也好，就当我们'让利于民'不也挺好吗？”一位发行机构人士称。

来自交易渠道--柜台业务商行的反馈情况则显示，除工行引领趋势外，受访机构也多有权衡此类业务利弊，但主动力推的动力并没有很大，多倾向于观察一下，边走边看。

相较基金、保险等产品，债券承分销费用的不足，将导致商行分支机构推动此类业务的动力不足。国内最大的柜台国债分销商单期分销额也多不足千万元人民币，这在银行间市场简直是九牛一毛。

而在投资者方面，在国开行和工行公告发布后，路透询问了十数位具备一定金融知识的个人投资者，发现决定其选择理财产品品种的关键影响因素依次为：安全性、收益率和便捷性。逾八成的投资者表示当前尚不会考虑在柜台买卖国开债；但也有七成的人表示，假若未来柜台可选债券收益率超过了”宝宝们“（余额宝等类似理财产品），会考虑将理财投资标的转向此类产品。

“在安全的前提下，我才不管你未来收益高不高，我就要你现在收益高。只要现在收益高，我就买，可以把全部资金都搬过来，”个人投资者王先生称。他持有的汇添富现金宝货币基金最新年化参考收益是4.9920%。

数据显示，国内最大闲钱理财产品--余额宝挂钩的天弘增利宝货币基金，最新七天年化参考收益率为5.0480%。落在银行间两年期固息国开债 和两年期固息铁道债 收益水平之间。

此次销售的国开债为一年期固定利率债券，票面利率为4.5%，信用风险低，投资交易起点及最小递增单位均为100元人民币，在交易时间内可随时交易。

“个人债券从无到有，吸引个人来买，熟悉流程，提高个人投资者占比，都会是一个漫长的过程，”一位了解国开债首度柜台分销的知情人士称，“目前看收益确实没太大优势，我们也要看市场反应，相信能越来越好。”

另一发行机构人士则认为自身信用等级相较余额宝等热卖货币基金更好，只是投资人尚未充分认识到这一点。作为一类投资能力要求更高的资产，个人债券投资者教育任重道远。

工行周二表示，将于5月6日至8日面向个人和非金融机构客户发行国开行债券，成为首家面向社会大众销售国开债的商业银行。

中国人民银行3月末曾公告称，从事柜台记账式国债业务的商业银行，其柜台债券业务品种可以在记账式国债基础上增加国家开发银行债券、政策性银行债券和中国铁路总公司等政府支持机构债券。

柜台债券是指银行通过电子银行及营业网点为客户提供的人民币债券投资交易产品，具有安全性高、收益性好、流动性强、交易起点低等优点。此前，在商业银行柜台交易的只有记账式国债一个品种。

**时下平淡，未来可期**

多位资深市场人士称，短期上述债券柜台业务情况可比照当下的柜台国债业务，交易量不会大，受众有限，尚难对银行间一二级市场产生影响。

“根本就不是一个量级的。”一国有大行资深交易员称。他把柜台债券业务比作零售，把银行间一二级市场比作批发，认定当前零售价格绝无可能撼动批发大势。

“就像柜台国债业务，都是些鸡零狗碎的量，我们交易的人都快给烦死了，能少做就想少做，却不能不做，”另一国有大行资深交易员亦称，“这是个尝试，是个选择，但完全不会改变债市什么，形式大于内容。全世界都没见柜台市场有啥影响力的。”

一直力推柜台债券业务的工行人士也承认，绝对收益率对个人投资者品种选择的决定作用。所以一个可行的提高柜台政府支持机构债流动性的办法，就是提供更长期限的政金债供给和引入高等级信用债品种。

有知情人士透露，已有机构向央行建议未来柜台债券业务引入超AAA主体评级的信用债品种。交易便捷性方面，工行柜台债券业务，既可以通过分支行柜台直接做，也可以通过网上银行、手机银行操作，交易资金实时清算。

数位熟悉国内外柜台债券市场的人士表示，国外并无成熟的柜台债券交易模式，也未形成成熟市场。其中一位表示，去年英国推出了严苛的禁止发行人给予柜台渠道任何佣金的政策，故银行机构根本没动力推动卖给个人金融产品的业务，"爱买不买，不买拉倒“。

但一位拥有国内多类型市场机构从业经验的市场人士则有不同意见。他表示，在一定条件下，柜台债券业务会有很大发展，能够为未来的交易产品丰富打下一个很好的基础，未来可期。交易业务产品化是工行近年来很明显的转型趋势，也应该是未来市场发展的方向。

不能否认的是，除票息收入外，柜台债券业务还为个人投资者获得资本利得收入留下了注脚。