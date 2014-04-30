路透基点：香港航空首次筹办1亿美元银团贷款--TRLPC

标题新闻：ECB管委暨法国央行总裁维勒鲁瓦德加洛称，在经济复苏增强前ECB不应撤走刺激措施
ECB为欧洲央行 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透香港4月30日 - 汤森路透旗下基点报导，据消息人士称，香港航空有限公司一笔1亿美元三年期贷款，由远东国际商业银行展开筹组。这是该公司首次办理银团联贷。
该笔贷款由HKA Group Holdings和HKA Group担保，利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码300个基点。
银行受邀以三个层级参贷：承贷2,000万美元及以上的银行，综合收益360个基点，前端费110个基点，获得牵头行头衔；承贷1,500万-2,000万美元的银行，综合收益350个基点，费用90个基点，获得主办行头衔；承贷1,000万-1,500万美元的银行，综合收益335个基点，费用60个基点，获得安排行头衔。
在5月30日前承贷的银行享有10个基点的奖励。
该笔贷款将分五次季度等额偿还。
路演定于5月5日在台北进行。
贷款资金将用于一般运营资本。
回复截止日期为6月6日。
据香港航空网站，该公司成立于2006年，目前覆盖亚洲近30个城市，包括北京、上海、三亚、曼谷、巴厘岛和冲绳。(完) (编译 朱晓军；审校 蔡美珍)
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德国商业银行策略师David Schnautz称，欧洲央行的调查报告可能驱使欧洲央行采取行动，应对可作抵押担保的公债供应稀缺的问题。