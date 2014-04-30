路透基点：香港航空首次筹办1亿美元银团贷款--TRLPC

路透香港4月30日 - 汤森路透旗下基点报导，据消息人士称，香港航空有限公司一笔1亿美元三年期贷款，由远东国际商业银行展开筹组。这是该公司首次办理银团联贷。

该笔贷款由HKA Group Holdings和HKA Group担保，利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码300个基点。

银行受邀以三个层级参贷：承贷2,000万美元及以上的银行，综合收益360个基点，前端费110个基点，获得牵头行头衔；承贷1,500万-2,000万美元的银行，综合收益350个基点，费用90个基点，获得主办行头衔；承贷1,000万-1,500万美元的银行，综合收益335个基点，费用60个基点，获得安排行头衔。

在5月30日前承贷的银行享有10个基点的奖励。

该笔贷款将分五次季度等额偿还。

路演定于5月5日在台北进行。

贷款资金将用于一般运营资本。

回复截止日期为6月6日。