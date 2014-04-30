台湾股市：收低较区域股市疲弱，因外资转为卖超

纽约期市：纽约可可期货跌至九年半低点，阿拉比卡咖啡期货下挫
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
路透台北4月30日 - 台湾股市 周三收低0.91%，表现较区域股市更为弱势。分析师表示，连买超26天的外资上日转为卖超后，多头信心趋弱，惟中多格局未遭到破坏，短线整理后尚有走高机会。
加权股价指数收盘跌80.67点，报8,791.44点。成交值 为1,079.28亿台币，上交易日修正后为930.91亿。
国泰证期顾问处协理简伯仪表示，大盘涨多拉回，且呈现反弹无量、下跌出量的量价结构失衡格局，短线应该会拉回。
他指出，今日月均线扣抵高点后下弯，且短期均线均下滑，短多结构遭破坏。指数应该会回测8,700点季线支撑，并在8,900点的月线区间内震荡整理。
台湾证券交易所周二资料显示，外资及陆资在台股卖超14.38亿台币，结束自3月21日以来连续买超26个交易日；上交易日修正后为买超44.27亿台币。
本地时间13:53，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌0.42%。(完) (记者 董永年; 审校 张喜良)
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
路透4月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 229 9 237 1 * 5月 228.5 103 231 16 * 6月 213 196 216.2 48 * 7月 208.5 363 211.7 68 * 8月 205.6 1,242 208 189 * 9月 203 7,425 205 1,178 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译