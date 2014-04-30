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亚洲 | 2014年 4月 30日 星期三 14:05 BJT

台湾股市：收低较区域股市疲弱，因外资转为卖超

路透台北4月30日 - 台湾股市 周三收低0.91%，表现较区域股市更为弱势。分析师表示，连买超26天的外资上日转为卖超后，多头信心趋弱，惟中多格局未遭到破坏，短线整理后尚有走高机会。

加权股价指数收盘跌80.67点，报8,791.44点。成交值 为1,079.28亿台币，上交易日修正后为930.91亿。

国泰证期顾问处协理简伯仪表示，大盘涨多拉回，且呈现反弹无量、下跌出量的量价结构失衡格局，短线应该会拉回。

他指出，今日月均线扣抵高点后下弯，且短期均线均下滑，短多结构遭破坏。指数应该会回测8,700点季线支撑，并在8,900点的月线区间内震荡整理。

台湾证券交易所周二资料显示，外资及陆资在台股卖超14.38亿台币，结束自3月21日以来连续买超26个交易日；上交易日修正后为买超44.27亿台币。

本地时间13:53，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌0.42%。(完) (记者 董永年; 审校 张喜良)
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