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货币新闻 | 2014年 4月 30日 星期三 16:41 BJT

台湾央行：共发行3,542.8亿台币存单，存单发行余额减1.5亿

路透台北4月30日 - 台湾央行周三公布，共发行3,542.8亿台币存单。与今日存单到期金额3,544.30亿相较，存单发行余额减1.5亿。

央行存单各天期发行金额如下：

天期 　利率% 金额(亿台币)

28天期 0.87 3,517.8

91天期 0.93 19.0

182天期 1.05 6.0

央行上日共发行1,826.65亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)7,243.5亿台币。

拆款中心资料 显示，修正后周二超额准备为567亿台币，累计超额准备为1,281亿台币、加计前期1%的超额准备为2,339亿台币(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
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