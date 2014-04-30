台湾央行：共发行3,542.8亿台币存单，存单发行余额减1.5亿

纽约期市：纽约可可期货跌至九年半低点，阿拉比卡咖啡期货下挫
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
路透台北4月30日 - 台湾央行周三公布，共发行3,542.8亿台币存单。与今日存单到期金额3,544.30亿相较，存单发行余额减1.5亿。
央行存单各天期发行金额如下：
天期 利率% 金额(亿台币)
28天期 0.87 3,517.8
91天期 0.93 19.0
182天期 1.05 6.0
央行上日共发行1,826.65亿台币存单。
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)7,243.5亿台币。
拆款中心资料 显示，修正后周二超额准备为567亿台币，累计超额准备为1,281亿台币、加计前期1%的超额准备为2,339亿台币(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
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