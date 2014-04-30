台湾央行：共发行3,542.8亿台币存单，存单发行余额减1.5亿

路透台北4月30日 - 台湾央行周三公布，共发行3,542.8亿台币存单。与今日存单到期金额3,544.30亿相较，存单发行余额减1.5亿。

央行存单各天期发行金额如下：

天期 利率% 金额(亿台币)

28天期 0.87 3,517.8

91天期 0.93 19.0

182天期 1.05 6.0

央行上日共发行1,826.65亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)7,243.5亿台币。