版本:
中国
亚洲 | 2014年 4月 30日 星期三 13:54 BJT

日本债市：公债价格下滑，关注央行半年度经济展望和央行总裁记者会

日本央行周三维持货币政策不变，将公布的预估料突显通胀将稳步迈向央行2%的目标，表明近期不会出台更多刺激措施。

不过近期数据并未显示经济强劲复苏，使得外界仍然预期央行最快或许会在7月推出额外宽松措施。

日本经济产业省周三公布，3月工业生产较前月成长0.3%，低于预估，制造商预计4月工业产出较前月下滑1.4%。显示日本复苏仍脆弱。

6月10年期日债期货 下跌0.10点至144.87。指标10年期日债收益率 上升一个基点至0.620%。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.000% +0.0 0.085%

五年期公债 0.000% +0.0 0.190%

10年期公债 0.620% +1.0 0.610%

20年期公债 1.485% +1.0 1.475%

30年期公债 1.705% +1.0 1.695%

10年期公债期货 <0#JGB:> 144.89 -0.08 144.97

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 杜明霞/李婷仪 审校 石冠兰/许娜)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐