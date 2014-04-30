《全球汇市》日圆受月底需求提振而持坚，未受日本央行按兵不动影响

纽约期市：纽约可可期货跌至九年半低点，阿拉比卡咖啡期货下挫
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
“4月数据偏低，将增加下周出台政策举措的可能性，”法国巴黎银行(BNP Paribas)分析师在客户报告中写道。欧洲央行将在5月8日举行政策评估会议，但其料将不会在当前采取新的刺激措施。
美国联邦储备理事会(美联储/FED)的政策决议也将在周三稍晚出炉。市场广泛预期，美联储预计将继续把每月购债规模缩减100亿美元。
至于美联储到底会在何时升息，有交易员表示，任何一位想弄明白这个问题的人都不会得到理想的答案。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3802 1.3811 -0.07 +0.41 1.3745
美元/日圆 102.40 102.61 -0.20 -2.75 105.30
欧元/日圆 141.30 141.71 -0.29 -2.37 144.73
美元/瑞郎 0.8836 0.8833 +0.03 -1.03 0.8928
英镑/美元 1.6816 1.6825 -0.05 +1.57 1.6556
美元/加元 1.0962 1.0941 +0.19 +3.22 1.0620
澳元/美元 0.9284 0.9268 +0.17 +4.16 0.8913
新西兰元/美元 0.8561 0.8549 +0.14 +4.33 0.8206
澳元/日圆 95.050 95.100 -0.05 +1.28 93.850
新西兰元/日圆 87.670 87.720 -0.06 +1.46 86.410
英镑/日圆 172.16 172.64 -0.28 -1.24 174.33
澳元/新西兰元 1.0839 1.0835 +0.04 -0.08 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译/审校 王冠中/于春红/石冠兰/朱晓军/杜明霞/许娜)
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
路透4月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 229 9 237 1 * 5月 228.5 103 231 16 * 6月 213 196 216.2 48 * 7月 208.5 363 211.7 68 * 8月 205.6 1,242 208 189 * 9月 203 7,425 205 1,178 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译