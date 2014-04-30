《全球汇市》日圆受月底需求提振而持坚，未受日本央行按兵不动影响

“4月数据偏低，将增加下周出台政策举措的可能性，”法国巴黎银行(BNP Paribas)分析师在客户报告中写道。欧洲央行将在5月8日举行政策评估会议，但其料将不会在当前采取新的刺激措施。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)的政策决议也将在周三稍晚出炉。市场广泛预期，美联储预计将继续把每月购债规模缩减100亿美元。

至于美联储到底会在何时升息，有交易员表示，任何一位想弄明白这个问题的人都不会得到理想的答案。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3802 1.3811 -0.07 +0.41 1.3745

美元/日圆 102.40 102.61 -0.20 -2.75 105.30

欧元/日圆 141.30 141.71 -0.29 -2.37 144.73

美元/瑞郎 0.8836 0.8833 +0.03 -1.03 0.8928

英镑/美元 1.6816 1.6825 -0.05 +1.57 1.6556

美元/加元 1.0962 1.0941 +0.19 +3.22 1.0620

澳元/美元 0.9284 0.9268 +0.17 +4.16 0.8913

新西兰元/美元 0.8561 0.8549 +0.14 +4.33 0.8206

澳元/日圆 95.050 95.100 -0.05 +1.28 93.850

新西兰元/日圆 87.670 87.720 -0.06 +1.46 86.410

英镑/日圆 172.16 172.64 -0.28 -1.24 174.33

澳元/新西兰元 1.0839 1.0835 +0.04 -0.08 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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