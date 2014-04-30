《综述》美联储料再削减100亿美元购债规模，但通胀受控令加息遥不可期

“的确，经济中劳动市场和其他领域的闲置产能居高不下，会使得薪资压力维持疲弱，企业定价能力也持续受限，”Mulraine称。

第一季国内生产总值(GDP)数据将在周三公布。分析师预期主要数据表现疲弱，主要因为异常多雪的冬季天气抑制了经济活动。

但顾问公司Macroeconomic Advisers的资深经济分析师Ben Herzon称，经济的根本趋势要强健许多。

他指出，冬季严寒以及企业库存增速放缓，将使第一季GDP环比年率增幅约为1%。但近期数据已显示经济正在回温。

“经济正持续取得进展，”Herzon称。“虽不猛烈，但也相当不俗...GDP成长的速度足以让失业率继续下滑。”(完) (编译 许娜/杜明霞/李婷仪/王冠中; 审校 郑茵/王洋/朱晓军)