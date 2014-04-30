美国经济：部分企业开始尝到乌克兰危机带来的苦果

路透纽约4月30日 - 乌克兰动荡和西方对俄罗斯采取的一系列制裁开始损及部分在乌做生意的美国企业，而美国政府对俄实施新一轮制裁，可能会让事态变得更加复杂。

这些企业表示担忧羸弱的俄罗斯经济、卢布贬值以及危机可能进一步恶化。此外，他们还担心俄罗斯可能对西方产品实施报复性反击。

Wilmington Trust Investment Advisors投资策略师Clement Miller称，企业在第一季开始尝到苦果，“不过第二季情况似乎更糟糕、更不确定而且有所蔓延，这显然会冲击未来的财报。”

麦当劳(McDonalds) 表示，卢布贬值令其在俄餐厅利润率下滑2个百分点，拖低了该公司在欧洲的整体利润率。该公司在俄餐厅使用的食品约一半来自进口。

福特汽车(Ford) 也称利润率承压。首席财务官Bob Shanks接受采访时表示，“尽管我们努力将越来越多的部件本地化，但我们在那里生产的汽车大部分仍需使用进口部件。”

就连那些还没有发现营收或获利因乌危机大幅受损的企业也警告说，未来的道路充满不确定性，尤其是如果紧张局势升级，导致东欧及更多地区出现动荡。

“我们期待一个和平的解决方案，不过要是局势恶化，全球企业信心或将受到冲击，贸易和全球国内生产总值(GDP)成长可能放缓，”卡特彼勒(Caterpillar) 执行长Doug Oberhelman在声明中称。(完) (编译 朱晓军；审校 许娜)