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亚洲 | 2014年 4月 30日 星期三 13:58 BJT

欧股业绩：戴姆勒第一季获利大增，受益于梅赛德斯-奔驰汽车销量反弹

路透法兰克福4月30日 - 德国汽车集团戴姆勒 表示，经调整第一季营业利润增长一倍多，因包括A级轿车在内的梅赛德斯-奔驰汽车销量反弹，而且中国和美国销量保持强劲。

戴姆勒称，第一季未计利息和税项的获利(EBIT)增至20.7亿欧元(29亿美元)，优于上年同期的9.49亿欧元和路透调查预估的19.06亿欧元。

戴姆勒重申，预计今年EBIT将大幅提升。(完) (编译 石冠兰 审校 杜明霞)
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