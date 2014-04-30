国际油市：布兰特原油滑向108.5美元，美国原油因高库存预期下跌

全球金市：金价下滑，因美元和美国公债收益率上涨
路透纽约/伦敦4月19日 - 金价周三下滑1%，因美元和股市上涨，但朝鲜紧张局势及法国和英国即将举行大选，支撑了对黄金这一避险资产的需求。
0530GMT时，布兰特6月原油期货 跌0.32美元，报每桶108.66美元，上一交易日涨0.86美元至108.98美元。
美国6月原油期货 下滑0.80美元，报每桶100.48美元，周三早盘一度最多下跌0.93美元。
悉尼商品研究机构Barratt Bulletin执行长Jonathan Barratt称，布兰特原油期货下跌完全归因于美国原油期货下挫。
亚洲经济数据的公布和美国联邦储备理事会(美联储/FED)本周可能进一步缩减购债规模，将使原油价格承压。新加坡辉立期货分析师Chee Tat称，投资者可能“出脱原油多头部位”。
这位分析师补充称，如果FED再度缩减购债规模，“肯定将打压美国原油期货”。
FED将于1800GMT公布决定。
中国将于周四公布官方制造业采购经理人指数(PMI)。日本央行周三维持货币政策不变。
上述辉立期货分析师称，“中国制造业数据可能不利原油价格。”(完)
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(编译 朱晓军/于春红; 审校 张涛)
路透纽约/伦敦4月19日 - 金价周三下滑1%，因美元和股市上涨，但朝鲜紧张局势及法国和英国即将举行大选，支撑了对黄金这一避险资产的需求。
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路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。