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亚洲 | 2014年 4月 30日 星期三 14:14 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘：日本央行维持货币政策不变

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* 美元兑日圆跌0.23%，欧元兑日圆跌0.29%，澳元兑美元升0.18%，新西兰元兑美元升0.18%

* 美元兑离岸人民币升0.19%，日经指数持平，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.41%，美国10年期公债收益率(殖利率)报2.6932%

* 日本央行维持货币政策不变，市场静候半年度经济展望报告

* 美联储料进一步缩减购债规模

* 中国银行系统通过压力测试--央行

* 欧洲市场开盘技术图：r.reuters.com/dec27t

(编译 石冠兰 审校 于春红)
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