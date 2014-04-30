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亚洲 | 2014年 4月 30日 星期三 14:19 BJT

韩国股市：创下五周收盘低点，因外资抛售三星电子等重要个股

路透首尔4月30日 - 韩国股市周三下滑并创下五周收盘低点，回吐早前涨幅，因外资在美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策会议结束前夕抛出三星电子和现代汽车等知名个股。

韩国综合股价指数 收低0.2%至1,961.79点，为3月25日以来最低收盘价，连续第六日下跌。该指数在4月下滑1.2%。

外资卖超822亿韩元(7,980万美元)韩股，推动三星电子 和现代汽车 分别下挫1.3%和1.7%。

因劳动节假日，韩国金融市场将在周四休市，周五恢复交易。(完)
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