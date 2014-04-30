韩国股市：创下五周收盘低点，因外资抛售三星电子等重要个股

纽约期市：纽约可可期货跌至九年半低点，阿拉比卡咖啡期货下挫
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
路透首尔4月30日 - 韩国股市周三下滑并创下五周收盘低点，回吐早前涨幅，因外资在美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策会议结束前夕抛出三星电子和现代汽车等知名个股。
韩国综合股价指数 收低0.2%至1,961.79点，为3月25日以来最低收盘价，连续第六日下跌。该指数在4月下滑1.2%。
外资卖超822亿韩元(7,980万美元)韩股，推动三星电子 和现代汽车 分别下挫1.3%和1.7%。
因劳动节假日，韩国金融市场将在周四休市，周五恢复交易。(完)
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
路透4月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 229 9 237 1 * 5月 228.5 103 231 16 * 6月 213 196 216.2 48 * 7月 208.5 363 211.7 68 * 8月 205.6 1,242 208 189 * 9月 203 7,425 205 1,178 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译