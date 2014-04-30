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亚洲 | 2014年 4月 30日 星期三 14:19 BJT

韩国汇市：韩元兑美元收低，但创去年9月以来最大月度涨幅

路透首尔4月30日 - 韩国韩元兑美元 周三在本地市场收报1,033.2，较周二收盘价1,030.6下跌0.3%。但4月韩元上升3%，创2013年9月涨3.3%以来最大月度涨幅。

韩国金融市场周四适逢劳动节假期休市，周五将恢复交易。(完)

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