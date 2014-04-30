台湾债市：公债殖利率收低，受益股市下跌但观望气氛仍重

* 殖利率收低，因台股下跌与台塑等公司债标低 * 观望美联储会议结论，短期难脱盘整格局 * 台电公司债标高但未流标，影响有限 路透台北4月30日 - 台湾指标公债殖利率周三小幅收低，因昨日的公司债标售利率低于预期且台股收低。 不过市场仍观望等待美国联邦公开市场委员会(FOMC)的利率会议结论，殖利率未脱狭幅整理格局。 由于明日因劳动节金融市场休市，交易员认为，周五债市开盘在反应美联储会议结论后，因当晚又要公布 非农就业数据，市场仍将陷入观望等待的氛围，债市殖利率短期料难脱盘整走势。 “都在等美国的利率结果，但周五可能也不会有什么变化。”一位证券商交易员说。 另一票券商交易员则称，除了美联储与非农数据外，下周五(5月9日)又要标售10年增额券103/6R，诸多的 不确定因素干扰，债市殖利率顶多在既有区间内震荡。 针对台电稍早公布的公司债标售结果，一证券商交易员认为，得标利率受核四争议事件影响而高于预期， 但应将其视为单一事件，对债市的影响有限。 另一票券商交易员则强调，“只要不流标就是好事。” 交易员预估，周五的五年期公债103/4交投区间暂估在1.03-1.06%；10年期公债103/6R发行前交易交投暂 看在1.53-1.56%。 台湾股市 周三收低0.91%，表现较区域股市更为弱势。外资及陆资在台股卖超30.07亿台币，连两 日卖超共计44.46亿台币；上交易日为卖超14.38亿台币。 台电稍早表示，本次无担保公司债标售三年券得标利率为1.10%，高于市场预估的1.01-1.05%，发行金额1 8亿台币。五年、七年与10年券得标利率分别为1.40%、1.75%与1.95%，发行金额各为54亿、18亿及78亿台币。 台电本次公司债总共发行168亿台币，高于120亿台币的预期发行金额。 台塑 昨日公布，10年期无担保公司债以1.83%定价，发行量10亿台币；12年期则以1.92%定价， 发行量50亿台币。 承销商也表示，鸿海 三年券以1.17%定价，五、七、10年券则各 以1.37%、1.70%以及1.95%定价。 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三预计将再度削减100亿美元的购债规模，因美国经济正开始摆脱冬 季时放缓局面的迹象越来越强烈。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 103/4 -0.47 1.0388 1.0341-1.0395 79.5 10 103/6R -0.63 1.5410 1.5360-1.5430 12.0 *注：该券发行前交易以来盘中低位 本周全球重要经济事件与数据包括： 4/30(三)：美国4月ADP就业报告、美国第一季实质GDP环比年率初值；美联储联邦公开市场委员会(FOMC) 宣布利率决议、欧元区4月通胀率初值； 5/1(四)：台湾金融市场休市一天、中国4月官方制造业PMI、美国3月实质个人支出、一周初请失业金人数 、美国4月Markit制造业PMI终值、美国3月建筑支出及4月ISM制造业指数。 5/2(五)：美国4月非农就业岗位、美国3月工厂订单、欧元区4月Markit制造业PMI、欧元区3月失业率。 30 103/5 没有成交 20 103/3 没有成交 10 103/6 1.5375 5 103/4 1.0388 2 103/1 没有成交 (完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)