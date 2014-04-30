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亚洲 | 2014年 4月 30日 星期三 14:45 BJT

企业结盟：中国石化和中国华电与Petronas达成合作，获LNG项目15%权益

路透北京4月30日 - 中国石油化工集团公司周三称，中国石化和中国华电集团公司同马来西亚国家石油公司Petronas 就太平洋西北液化天然气(LNG)项目达成一致，将共同参股该项目15%权益。其中中国石化持股10%，中国华电持股5%。

按照参股权益，中国石化和中国华电可按股比获得上游资产、下游液化厂权益，并承购相应LNG权益量180万吨/年。

此外，中国石化并称，双方还签署了为期20年，每年LNG非权益量300万吨的框架协议。这将使得中国石化及其合作伙伴共可获得LNG资源总量480万吨/年，从而进一步提高其在国内供应天然气清洁能源的能力。

该项目位于加拿大，由Petronas控股。此交易尚需得到相关部门的批准。

中国石油化工集团公司是亚洲最大炼厂--中石化 的母公司。中国石化曾在2011年分两次与澳大利亚太平洋液化天然气有限公司(APLNG)签署LNG购销协议，购买量达到760万吨/年。此外，中国石化还在2012年增持后者股份至25%。(完) (发稿 侯向明； 审校 林高丽)
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