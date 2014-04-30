企业结盟：中国石化和中国华电与Petronas达成合作，获LNG项目15%权益

纽约期市：纽约可可期货跌至九年半低点，阿拉比卡咖啡期货下挫
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
路透北京4月30日 - 中国石油化工集团公司周三称，中国石化和中国华电集团公司同马来西亚国家石油公司Petronas 就太平洋西北液化天然气(LNG)项目达成一致，将共同参股该项目15%权益。其中中国石化持股10%，中国华电持股5%。
按照参股权益，中国石化和中国华电可按股比获得上游资产、下游液化厂权益，并承购相应LNG权益量180万吨/年。
此外，中国石化并称，双方还签署了为期20年，每年LNG非权益量300万吨的框架协议。这将使得中国石化及其合作伙伴共可获得LNG资源总量480万吨/年，从而进一步提高其在国内供应天然气清洁能源的能力。
该项目位于加拿大，由Petronas控股。此交易尚需得到相关部门的批准。
中国石油化工集团公司是亚洲最大炼厂--中石化 的母公司。中国石化曾在2011年分两次与澳大利亚太平洋液化天然气有限公司(APLNG)签署LNG购销协议，购买量达到760万吨/年。此外，中国石化还在2012年增持后者股份至25%。(完) (发稿 侯向明； 审校 林高丽)
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
路透4月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 229 9 237 1 * 5月 228.5 103 231 16 * 6月 213 196 216.2 48 * 7月 208.5 363 211.7 68 * 8月 205.6 1,242 208 189 * 9月 203 7,425 205 1,178 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译