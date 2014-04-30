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亚洲 | 2014年 4月 30日 星期三 14:33 BJT

澳洲股市：小幅收升，4月上涨1.7%

路透悉尼4月30日 - 澳洲股市周三在震荡交投中小幅收高，受制于银行股和权重股Woolworths的颓势，但美股隔夜上涨且矿业股回升支撑大盘。

指标S&P/ASX 200指数 收升2.5点，4月则上涨1.7%。周二时下跌0.9%，中止连七日升势。

消费零售股Woolworths Ltd 挫跌1.9%。(完)
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