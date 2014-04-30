表格：欧元区4月HICP初值为较上年同期增长0.7%，预估为升0.8%

纽约期市：纽约可可期货跌至九年半低点，阿拉比卡咖啡期货下挫
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
路透布鲁塞尔4月30日 - 欧盟统计局周三公布，欧元区4月消费者物价调和指数(HICP)初值为较上年同期增长0.7%（路透调查预估为升0.8%），3月为升0.5%。
以下为详细数据：
2013年4月 13年11月 13年12月 14年1月 14年2月 14年3月 14年4月
欧元区18国HICP 权重
整体 1000.0 1.2 0.9 0.8 0.8 0.7 0.5p 0.7e
食品和烟草 197.6 2.9 1.6 1.8 1.7 1.5 1.0p 0.7e
能源 108.1 -0.4 -1.1 0.0 -1.2 -2.3 -2.1p -1.2e
非能源工业品 266.6 0.8 0.2 0.3 0.2 0.4 0.2p 0.1e
服务业 427.8 1.1 1.4 1.0 1.2 1.3 1.1p 1.6e
* e为初值，p为终值 (完)
(编译 王翔琼；审校 田建华)
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
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