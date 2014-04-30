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货币新闻 | 2014年 4月 30日 星期三 17:12 BJT

表格：欧元区4月HICP初值为较上年同期增长0.7%，预估为升0.8%

路透布鲁塞尔4月30日 - 欧盟统计局周三公布，欧元区4月消费者物价调和指数(HICP)初值为较上年同期增长0.7%（路透调查预估为升0.8%），3月为升0.5%。

以下为详细数据：

2013年4月 13年11月 13年12月 14年1月 14年2月 14年3月 14年4月

欧元区18国HICP 权重

整体 1000.0 1.2 0.9 0.8 0.8 0.7 0.5p 0.7e

食品和烟草 197.6 2.9 1.6 1.8 1.7 1.5 1.0p 0.7e

能源 108.1 -0.4 -1.1 0.0 -1.2 -2.3 -2.1p -1.2e

非能源工业品 266.6 0.8 0.2 0.3 0.2 0.4 0.2p 0.1e

服务业 427.8 1.1 1.4 1.0 1.2 1.3 1.1p 1.6e

* e为初值，p为终值 (完)

(编译 王翔琼；审校 田建华)
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